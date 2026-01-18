Ventura quer “agregar a direita toda” para “derrotar o socialismo” na segunda volta

Cerca de meia hora depois das projeções dos resultados apontarem para a passagem à segunda volta, André Ventura referiu que “se se confirmarem, é sinal de que a direita acordou e que vamos ter uma nova direita em Portugal”, acrescentando que agora “começa a outra batalha, a da segunda volta das presidenciais”.

À saída de uma missa em Lisboa e questionado sobre se sente, a partir de agora, o líder da direita no país, o candidato respondeu que este domingo houve “uma vitória desta alternativa da direita [Chega] e uma outra direita que não conseguiu mostrar-se como alternativa”, em referência à derrota da AD por via do resultado de Marques Mendes.

“Vou agora procurar com humildade, trabalho e dedicação conseguir agregar a direita toda em Portugal para conseguir derrotar o socialismo. É isto que vamos ter a partir de amanhã: uma luta entre os que querem socialismo e os que não querem socialismo”, resumiu André Ventura.

Em declarações aos jornalistas, o também líder do Chega reconheceu estar “um pouco surpreendido” com o bom resultado de António José Seguro, que é apoiado pelo PS e que ficou em primeiro lugar. Ainda assim, falou num “resultado histórico” e num “sinal de que o país está a mudar completamente”.

“Tendo eu tido a honra de liderar a direita, é preciso juntar esforços para evitar aquilo que ninguém à direita quer: um socialista em Belém. (…) Vou lutar segundo a segundo para que no dia 9 de março não seja um socialista a liderar a Presidência da República”, insistiu André Ventura.

Poucos minutos depois, à chegada ao hotel onde vai seguir o resto da noite eleitoral, Ventura lembrou que “a direita hoje não perdeu as eleições, mas ganhou-as claramente”. Frisando que “os candidatos à direita têm mais votos do que os candidatos à esquerda”, vaticinou que “quem lidera a direita na segunda volta tem maior probabilidade de vencer”.