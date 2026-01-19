5 coisas que vão marcar o dia

Esta segunda-feira, o Eurostat vai medir o pulso à inflação na Zona Euro e na União Europeia. Já o Eurogrupo vai discutir a sucessão de De Guindos na vice-presidência do BCE. Arranca também a 56.ª edição da reunião anual do Fórum Económico Mundial em Davos. A marcar o dia está ainda a divulgação do World Economic Outlook e a subida dos combustíveis.

Como evoluiu a inflação na Zona Euro?

O Eurostat vai divulgar os dados da inflação na Zona Euro e na União Europeia (UE) em dezembro. Em novembro, a taxa de inflação homóloga da Zona Euro manteve-se em 2,1% em novembro, o mesmo valor fixado em outubro, e na UE baixou para 2,4%, menos uma décima que o valor de outubro. Excluindo os preços da energia e dos alimentos não transformados, que são os mais voláteis e temporários, a inflação subjacente fixou-se em 2,4% na área da moeda única, o mesmo valor que tinha sido registado no mês anterior. A informação permitirá também confirmar a taxa de inflação registada no ano completo de 2025.

Eurogrupo reúne-se para escolher novo vice-presidente do BCE

Esta segunda-feira haverá reunião do Eurogrupo e está previsto que a escolha para suceder a De Guindos na vice-presidência do BCE, já em maio, seja discutida e votada. No entanto, admite-se que a conclusão da votação possa passar para a reunião seguinte, que deverá ocorrer em fevereiro. No total, são seis os concorrentes à vice-presidência do BCE. Um é português: Mário Centeno. O Parlamento Europeu recomendou Centeno e o letão Mārtiņš Kazāks como os preferidos para ocupar o lugar.

Arranca o Fórum Económico Mundial em Davos

Começa esta segunda-feira a 56.ª edição da reunião anual do Fórum Económico Mundial, na localidade suíça de Davos. Entre os participantes confirmados estão o Presidente dos EUA, Donald Trump; o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky; seis dos sete chefes de Estado ou de Governo do G7; o líder argentino Javier Milei; a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; e a presidente do BCE, Christine Lagarde.

FMI atualiza perspetivas para economia mundial

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulga o World Economic Outlook (WEO) de janeiro, com previsões atualizadas para a economia mundial e a Zona Euro, incluindo Portugal, no que respeita ao PIB e à taxa de desemprego. Em outubro, o FMI melhorou ligeiramente as previsões de crescimento da economia mundial de 2025, para 3,2%, refletindo a adaptação gradual às tensões comerciais, mas alertou que a taxa se situa abaixo da média pré-pandémica de 3,7% e que os riscos se agravam perante uma fragmentação do comércio.

Combustíveis vão ficar mais caros. Gasóleo dispara 2,5 cêntimos e gasolina um cêntimo

Esta semana os combustíveis vão subir significativamente à boleia das tensões no Irão. O gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, vai ficar 2,5 cêntimos mais caro, e a gasolina aumenta 1 cêntimo. Assim, quando for abastecer, deverá passar a pagar cerca de 1,562 euros por litro de gasóleo simples e 1,669 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira. É preciso recuar a 3 de novembro do ano passado para encontrar uma subida mais expressiva do diesel.