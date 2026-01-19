“A esperança renasce para Portugal”. Líderes de extrema-direita felicitam Ventura

Apesar de o próximo ocupante do Palácio de Belém só vir a ser conhecido daqui a três semanas, quando for disputada a segunda volta das eleições presidenciais em 8 de fevereiro, vários líderes de partidos de direita radical e de extrema-direita da União Europeia (UE) não quiseram deixar de congratular André Ventura, presidente do Chega, que ficou em segundo lugar na votação deste domingo, com 23,5% dos votos.

A primeira reação chegou da Hungria ainda na noite de 18 de janeiro. O primeiro-ministro do país, Viktor Orbán, felicitou André Ventura por ter passado à segunda volta das eleições presidenciais portuguesas, afirmando, numa mensagem publicada na rede social X, que “os patriotas por toda a Europa estão em ascensão” e desejando-lhe “força” para a fase decisiva.

Os dois eurodeputados do Chega integram os “Patriotas pela Europa”, grupo no Parlamento Europeu que reúne partidos da direita nacionalista e soberanista, tendo sido promovido pelo primeiro-ministro húngaro após as eleições europeias de 2024.

Do país vizinho, ainda antes de serem conhecidos os resultados da noite eleitoral deste domingo, o líder do Vox, Santiago Abascal, realçou a “oportunidade” de os portugueses escolherem André Ventura para suceder ao social-democrata Marcelo Rebelo de Sousa, em vez “das políticas do partido único (dos socialistas e populares) que trazem pobreza e insegurança”.

“Vai em frente, querido André, todo o nosso apoio nesta ocasião histórica”, escreveu, também na rede social X.

Uma vez conhecida a votação, a conta oficial no X do grupo “Patriotas pela Europa”, liderado por Abascal, publicou uma mensagem em que congratula André Ventura e o Chega pelo “resultado magnífico” nas eleições presidenciais.

Ainda na noite de domingo, Jordan Bardella, eurodeputado e presidente do partido de extrema-direita francesa Reagrupamento Nacional (membro, também, do Patriotas pela Europa), escreveu, numa mensagem na mesma rede social, que “a esperança renasce para Portugal” com a qualificação de André Ventura para a segunda volta das eleições presidenciais.

De terras gaulesas, André Ventura recebeu ainda os parabéns de Marine Le Pen, que lidera a bancada parlamentar do Reagrupamento Nacional no Parlamento francês. Numa publicação no X já na manhã desta segunda-feira, Le Pen sublinha como “apenas alguns meses depois de se tornar o principal partido da oposição, o Chega se consolidou não só como um ator fundamental na política portuguesa, mas também como a personificação de uma força de mudança e esperança para o povo português“.

“Os patriotas estão a crescer por toda a Europa”, escreveu, por sua vez, o italiano Matteo Salvini, fundador e líder da Liga (partido italiano de direita populista e eurocético) e atual vice-primeiro-ministro de Itália, com a pasta das Infraestruturas e dos Transportes.

Ainda entre Estados-membros da União Europeia, Geert Wilders, líder da extrema-direita do Partido para a Liberdade (PVV), publicou uma fotografia no X ao lado de André Ventura, dando-lhe os parabéns pelo “fantástico resultado” na votação deste domingo.

A notícia da disputa do líder do Chega na segunda volta das presidenciais portuguesas atravessou o Oceano Atlântico, com Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, a dar os parabéns aos “cidadãos portugueses, mesmo os de fora de Portugal”, que votaram em Ventura e apoiam o seu partido.