Palavra-passe deixa de ser suficiente para entrar no portal da Segurança Social. Vem aí dupla autenticação

O acesso ao portal da Segurança Social vai ficar mais complexo. Até aqui, bastava indicar o NISS e a palavra-chave, mas o Governo decidiu implementar um sistema de autenticação de dois fatores para “reforçar a segurança e a proteção dos dados pessoais”. Assim, será preciso, por exemplo, inserir no portal, além da palavra-chave, um código enviado no momento para o telemóvel do utilizador. Para quem usa a chave móvel digital, nada vai mudar.

“Com o objetivo de reforçar a segurança e a proteção dos dados pessoais dos seus utilizadores, o acesso ao portal da Segurança Social com NISS e palavra-chave passará a ser efetuado através da autenticação de dois fatores. A ativação [desse mecanismo] será obrigatória para os acessos não efetuados através de chave móvel digital“, informa a Segurança Social numa nota publicada no seu site.

“Esta medida alinha o Portal da Segurança Social com as melhores práticas internacionais de cibersegurança e visa garantir uma proteção robusta contra acessos não autorizados“, é ainda assegurado.

A autenticação de dois fatores é um método de segurança que exige duas formas de verificação para confirmar a identidade do utilizador, antes de conceder o acesso. Ou seja, em vez de depender apenas de uma palavra-passe, o acesso passa a exigir essa senha (primeiro fator) e um código temporário enviado para um dos contactos validados (telemóvel ou email).

Por isso, a Segurança Social apela a que os utilizadores validem já os seus contactos, de modo a que a transição “seja suave” e se evite qualquer interrupção do acesso ao portal, quando a obrigatoriedade entrar em vigor.

“A Segurança Social incentiva todos os utilizadores a ativarem já a 2FA. A ativação prévia permite que valide e confirme os seus contactos de segurança (email e telemóvel) atempadamente, garantindo que estão corretos e atualizados”, insta a Segurança Social.

“O processo é simples e rápido: aceda ao Portal da Segurança Social e autentique-se com o seu NISS e palavra-chave. Siga as instruções para ativar a 2FA. Confirme os seus contactos atuais (e-mail e telemóvel). Se os seus contactos estiverem desatualizados, aproveite para corrigi-los“, é detalhado na nota publicada.

O mecanismo de autenticação de dois fatores já começou a ser implementado no último ano no Portal das Finanças, e até novembro mais de 900 mil contribuintes já tinham aderido (embora continua a não ser obrigatório, tal como acontece no portal da Segurança Social).

Em reação, a Ordem dos Contabilistas Certificados tem vindo a alertar para o risco de o duplo fator de autenticação poder vir a “bloquear” o trabalho destes profissionais. E no final de dezembro anunciou estar a trabalhar com as autoridades para que haja mecanismos alternativos ao fator de dupla autenticação.