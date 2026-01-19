AdC extingue análise à fusão entre Alcon e Staar após falhanço do negócio na oftalmologia

A Autoridade da Concorrência (AdC) declarou extinto o procedimento de análise da compra pela farmacêutica suíça Alcon da norte-americana Staar, cujos acionistas chumbaram a operação em inícios de janeiro.

“Em 16 de janeiro de 2026, Conselho de Administração da AdC […] declara extinto o procedimento correspondente à análise da operação […], no pressuposto de que a operação de concentração notificada não se realizará”, lê-se numa nota divulgada hoje no ‘site’ do regulador.

De acordo com a AdC, a decisão de extinção do procedimento na referida operação de concentração – que consistia na aquisição pela Alcon Inc. do controlo exclusivo da Staar Surgical Company, através da subsidiária indireta Rascasse Merger Sub, Inc. – foi tomada após retirada da respetiva notificação pela notificante.

A notificação em causa tinha sido recebida pelo regulador a 18 de novembro de 2025.

A Staar Surgical anunciou no passado dia 6 de janeiro que iria rescindir o acordo de fusão com a gigante suíça de cuidados oftalmológicos Alcon, após não ter conseguido obter votos favoráveis suficientes dos seus acionistas na assembleia extraordinária realizada nesse dia.

A votação seguiu-se a um impasse entre o conselho de administração da Staar e os principais acionistas da empresa, e apesar de a Alcon ter intensificado os esforços para levar a aquisição adiante.

Com sede em Genebra, na Suíça, a Alcon é uma farmacêutica global de cuidados oftalmológicos que se dedica à investigação, desenvolvimento, produção, distribuição e comercialização de produtos para cuidados oftalmológicos, incluindo produtos cirúrgicos e produtos ‘vision care’, como lentes de contacto descartáveis e produtos para cuidados com as lentes. Em Portugal opera através da subsidiária Alcon Portugal – Produtos e Equipamentos Oftalmológicos, Lda.

A Staar é uma empresa norte-americana, com sede na Califórnia, que produz e vende lentes fáquicas para correção de erros refrativos. Em Portugal, a empresa comercializa lentes para a miopia, hipermetropia e para a miopia conjugada com presbiopia, fornecendo ainda o sistema de injeção para a realização do implante da lente intraocular.