AIG, QBE e Everest são as seguradoras dos comboios acidentados em Espanha

As seguradoras norte americanas Everest e AIG, a australiana QBE e provavelmente a Allianz são, através das sucursais em Espanha, as companhias que vão ser chamadas na sequência do acidente entre dois comboios da rede de alta velocidade acidentados este domingo em Espanha, sinistro no qual até ao momento se confirmou a morte de 39 pessoas.

O acidente ocorreu este domingo em Adamuz, perto de Córdoba, Andaluzia, às 19h39 locais envolvendo um comboio da operadora de AVE Iryo que ligava Málaga-Madrid e um comboio da Renfe a efetuar uma ligação Madrid-Huelva. O comboios da Iryo invadiu a via contrária, provocando o descarrilamento da outra composição provocando pelo menos 39 mortos e mais de 100 feridos, incluindo graves.

Várias pessoas ficaram presas nas carruagens, exigindo trabalhos de bombeiros e resgate e o serviço ferroviário de alta velocidade entre Madrid e Andaluzia foi suspenso.

A causa exata está sob investigação, mas as informações iniciais apontam para um comboio que circulava em via auxiliar e entrou na via principal, onde o outro comboio circulava, resultando na colisão e descarrilamento.

As investigações e processos jurídicos estão nas fases iniciais mas, em grandes acidentes ferroviários, a identificação formal de seguradoras ocorre depois de as autorida­des concluírem relatórios preliminares e sejam identificadas as partes legalmente responsáveis.

As empresas envolvidas podem ser responsabilizadas são os operadores Iryo e Renfe e a a ADIF que detém e gere a infraestrutura ferroviária, como vias, estações e sinalização, para todos os operadores.

Quais seguradoras poderão ser chamadas

As primeiras informações apontam que o comboio Iryo 6189, um serviço de alta velocidade operado pela empresa Iryo – que junta o grupo estatal Trenitalia, a companhia aérea Air Nostrum e o fundo Globalvia –, partiu de Málaga em direção a Madrid. Este comboio foi o primeiro a descarrilar, aparentemente sem razão imediata num troço de linha reta recentemente renovado. Após o descarrilamento, os vagões invadiram a via em sentido contrário, levando ao impacto com outro comboio.

A AIG – American International Group é a seguradora que cobre o seguro obrigatório de acidentes para passageiros nos serviços da Iryo, conforme consta nas informações sobre o seguro de transportes em ferrovias espanholas em caso de sinistros, sendo esta cobertura a contratada pela empresa contrata para cumprir exigências legais de transporte de passageiros.

A outra composição envolvida na colisão era um serviço da Renfe, a empresa ferroviária pública espanhola e fazia a viagem de Madrid para Huelva quando foi atingido. A força do impacto fez com que as primeiras carruagens da Renfe descarrilassem e chegassem a descer uma embocadura do terreno, resultando em grande parte das vítimas.

A Renfe, tem contratado um seguro obrigatório de passageiros, gerido desde 1 de janeiro de 2025 pela Everest Insurance (Ireland) DAC, que cobre falecimento, invalidez e assistência decorrentes de acidentes durante o transporte. Dispõe de um seguro de responsabilidade civil para danos a terceiros e à infraestrutura ferroviária, contratado com a QBE.

No entanto, a investigação técnica sobre o que causou o descarrilamento como falha na infraestrutura, problema técnico no comboio, ou outro fator também passa por analisar dados da infraestrutura que é da responsabilidade da ADIF. Esta deverá ter uma cobertura contratada pela Allianz Commercial que já foi, enquanto AGCS, a seguradora que garantiu 25 milhões de euros de indemnizações quando do descarrilamento do AVE em Santiago de Compostela em 2013.

Desde 2022, Renfe, operador histórico, com contratos de longa data e presença dominante em muitos corredores ferroviários, incluindo serviços com obrigações de serviço público, passou a operar na alta velocidade em livre concorrência. Nestes corredores compete com a Iryo e a Ouigo – uma subsidiária da francesa SNCF – e tem ainda uma operadora low cost denominada Avlo.