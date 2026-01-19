Alerta para possíveis descargas na barragem do Caia em Elvas

A barragem do Caia, em Elvas, no distrito de Portalegre, encontra-se a 92% da sua capacidade de armazenamento de água e poderá ser alvo de descargas pelo quarto ano consecutivo, admitiu esta segunda-feira a respetiva associação de beneficiários.

Em declarações à agência Lusa, o gestor da Associação de Beneficiários do Caia (ABCAIA), Luís Rodrigues, indicou que a barragem armazena atualmente 172 milhões de metros cúbicos (m3) de água, o que equivale a 92% da sua capacidade. “Com a previsão de chuva [para breve], possivelmente haverá hipótese de haver descarga”, o que, a concretizar-se pelo quarto ano consecutivo, será “uma situação inédita” na história desta albufeira, disse.

“Já houve tempos em que se faziam descargas de dois em dois anos ou de três em três. Agora, em quatro anos consecutivos, [a acontecer será] uma situação que é inédita”, sublinhou. Na sua página na Internet, a ABCAIA também alertou os agricultores beneficiários do Caia e proprietários de prédios rústicos daquela zona que, devido ao volume armazenado na barragem, “é presumível” a necessidade de se fazerem descargas na albufeira.

“Assim, haverá a necessidade de alertar quem tem infraestruturas, animais e haveres nas zonas das margens do rio Caia” de que devem tomar “as devidas precauções”, lê-se na nota. A Barragem do Caia foi construída em 1963 e tem capacidade para armazenar cerca de 191 milhões de m3 de água.

A albufeira abastece os concelhos de Elvas, Campo Maior, Arronches e Monforte, todos do distrito de Portalegre, além de servir para a agricultura. Depois de ser descarregada e libertada desta albufeira, a água segue o seu trajeto pelo rio Caia, entrando a seguir no curso do rio Guadiana, após o que culminará na Barragem do Alqueva.