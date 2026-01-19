Andorra Weather Meeting de Pal Arinsal reúne 25 profissionais da meteorologia de 10 países num fim de semana de intercâmbio e divulgação

O evento já tradicional para muitos profissionais da área meteorológica, convida-os a partilhar experiências e conhecimentos durante um fim de semana na estação, ao mesmo tempo que podem descobrir e desfrutar das diferentes experiências que as montanhas andorranas têm para oferecer.

A edição deste ano bateu o recorde de participantes, com 25 profissionais de 10 países, representando meios de comunicação e instituições de toda a Europa e também de outros continentes. Assim, estiveram presentes profissionais dos meios de comunicação andorranos e espanhóis, como RTVA, TVE, Telecinco, Cuatro e La Sexta; regionais e locais, como TV3, Meteocat, RAC1, Betevé, CMMedia (Castilla-La Mancha) e EITB (País Basco), e do resto da Europa, como Inglaterra (Skynews e ITV), Escócia (STV), Irlanda (VMT), Países Baixos (RTL), Portugal (RTPI), Suécia (SVT) e Polónia (TVP). Fora da Europa, estiveram presentes meteorologistas do Brasil (RPC) e, pela primeira vez, dos Estados Unidos (Telemundo), o que reforça o caráter internacional do encontro e o crescente interesse em participar.

O eixo central do encontro são as palestras nas quais diferentes personalidades do mundo da climatologia expõem os seus estudos e trabalhos. Esta edição contou com mais apresentações do que nunca, que ofereceram uma visão diversificada, profunda e complementar aos diferentes desafios meteorológicos atuais. O Dr. Paul D. Williams, da Universidade de Reading, na Inglaterra, analisou como o aquecimento global está a alterar as correntes de jato (ou correntes de jato) e a aumentar a turbulência nos voos comerciais, com implicações diretas para a aviação e a previsão do tempo, um assunto no qual ele é considerado um dos principais especialistas do mundo.

O meteorologista norte-americano Ariel Rodríguez, da Telemundo Florida, aproveitou a sua primeira visita ao Principado para partilhar a sua exposição, na qual aprofundou a formação e organização dos furacões, bem como os mecanismos que explicam a sua intensificação repentina, um fenómeno cada vez mais frequente num contexto de alterações climáticas. Além disso, o evento contou com uma palestra telemática de Carlo Buontempo, diretor do Serviço de Alterações Climáticas Copernicus (C3S) da União Europeia, que apresentou o Global Climate Highlights, oferecendo uma visão sintética e atualizada do estado do clima à escala planetária.

A meteorologista britânica Laura Tobin (ITV) proporcionou um momento mais descontraído com a apresentação da PlayStation Climate Station, uma experiência interativa criada para a PlayStation 5 que utiliza a visualização imersiva para levar a ciência do clima ao grande público e promover o envolvimento público face aos riscos das alterações climáticas. A ferramenta transforma dados climáticos oficiais em ambientes interativos que permitem explorar as condições do passado, do presente e do futuro projetado. Os participantes também puderam observar o «Weather Year» em formato time-lapse, que inclui o programa, com mais de 120 anos de dados climáticos observacionais provenientes de organismos como o IPCC, a NASA e a NOAA, comparações de cenários de emissões até 2100 e uma biblioteca de vídeos explicativos narrados pela própria Tobin.

Ao longo de quatro dias, os participantes do Andorra Weather Meeting tiveram a oportunidade de desfrutar plenamente das montanhas andorranas e da neve, combinando as sessões técnicas com um programa de atividades que lhes permitiu descobrir a essência dos Grandvalira Resorts. O encontro ofereceu manhãs de esqui tanto em Pal Arinsal como no setor Grau Roig de Grandvalira, onde os meteorologistas puderam experimentar em primeira mão as excelentes condições de neve que as estações andorranas desfrutam atualmente. Também receberam uma apresentação sobre o processo de criação de neve artificial, com uma visita à sala de máquinas incluída.

A gastronomia também esteve presente, com uma seleção que incluiu os sabores de restaurantes emblemáticos das estações, como os pratos caseiros do Rústic em Pal, as propostas baseadas na cozinha italiana do Restaurante 3 Estanys no setor Grau Roig de Grandvalira ou a cozinha de altitude do Coll de la Botella, onde também foram realizadas as apresentações técnicas da edição. Também não faltaram momentos de relaxamento, e os participantes puderam desfrutar em primeira mão dos espaços reformados do Caldea Spa, com suas icónicas banheiras de hidromassagem, o novo lago externo e os banhos indo-romanos, ou as áreas reservadas para adultos, como as lagoas com cachoeiras ou camas de bolhas, entre muitas outras novas propostas do centro termal.