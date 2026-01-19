Academia

APS com curso sobre nova diretiva NIS2 e ciberrisco

  • ECO Seguros
  • 17:15

Arranca no dia 28 de janeiro o primeiro curso no ciclo de formação sobre “Novos Riscos com Impacto nos Seguros”, este sobre o papel da nova diretiva NIS2 e o ciberrisco.

A Associação Portuguesa De Seguradores (APS) dá inicío ao primeiro curso do ciclo de formação “Novos Riscos com Impacto nos Seguros”, que aborda a nova diretiva NIS2 e o ciber-risco, numa altura em que os ciberataques e a Inteligência Artificial são alguns dos riscos que mais preocupam as empresas.

No âmbito deste curso, a 28 janeiro entre as 09h30 e as 17h30, irá decorrer uma conferência sobre a prevenção de riscos cibernéticos e NIS2, onde serão discutidas as “obrigações legais e regulatórias; o papel da gestão de topo; as responsabilidades do responsável de cibersegurança; a cibersegurança na cadeia de abastecimento; o plano interno de conformidade NIS2; e as boas práticas recomendadas pelo Centro Nacional de Cibersegurança”.

Mais tarde, no dia 6 de fevereiro, entre as 09h15 e as 10h15, o Serviço de Informações de Segurança irá discutir a proteção estratégica do negócio e NIS2 e a forma como ela pode fazer parte de uma “gestão integrada, preventiva e estratégica do risco cibernético, envolvendo pessoas, processos, tecnologia e parceiros”.

Depois, no mesmo dia, entre 10h30 e as 12h00, a Cuatrecasas debate o “modelo integrado da regulação digital e NIS2, DORA/Ciber, Solvência II, RGPD e AI Act – uma visão prática”. Mais tarde, das 12h00 às 13h30, a Mapfre discute uma perspetiva prática do setor segurador e de NIS 2.

Este curso irá decorrer no Auditório da APS, na Rua Rodrigo da Fonseca, em Lisboa. Os interessados podem inscrever-se nesta formação clicando aqui.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

APS com curso sobre nova diretiva NIS2 e ciberrisco

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.