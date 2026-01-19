Bauer Media Audio Portugal concentra marcas de rádio no Rayo

A nova plataforma "coloca os ouvintes no centro, simplifica a experiência e dá às nossas marcas a presença digital que merecem", explica Salvador Ribeiro, CEO da Bauer Media Audio Portugal.

O Rayo é a nova plataforma digital da Bauer Media Audio Portugal, que concentra as suas principais marcas de rádio — Rádio Comercial, m80 Rádio, Cidade FM e Smooth FM. As rádios e os podcasts são unificados num só local para “simplificar a experiência num ecossistema de áudio cada vez mais disperso”, explica-se, em comunicado.

Na app, os ouvintes encontram as emissões em direto das principais rádios da Bauer em Portugal, rádios digitais e conteúdos exclusivos, os podcasts do grupo e experiências musicais organizadas por estados de espírito, temas e momentos do dia. A aplicação foi pensada para o uso diário, para o ambiente in-car e inclui ainda uma versão premium, que permite ouvir rádio sem blocos publicitários.

“O Rayo representa um passo decisivo na nossa transformação digital em Portugal. É uma plataforma que coloca os ouvintes no centro, simplifica a experiência e dá às nossas marcas a presença digital que merecem, num mercado cada vez mais competitivo e global“, explica Salvador Ribeiro, CEO da Bauer Media Audio Portugal.

O responsável acrescenta que “cria novas oportunidades para marcas e anunciantes, permite relações mais próximas com as audiências, assenta em dados próprios e oferece maior capacidade de segmentação e soluções integradas de áudio digital, relevantes e eficazes“.

O lançamento do Rayo é acompanhado por uma campanha nacional multimeios, criada internamente — juntando animadores, designer, social media managers e brand managers — com presença nos canais da Bauer Media Audio Portugal e em rádio, áudio digital, digital, social media e formatos outdoor, numa gestão de meios feita pela Nova Expressão. A campanha arranca em simultâneo com o lançamento da app e prolonga-se ao longo das próximas semanas.

Este não é a primeira aplicação do género em Portugal, com o Grupo Renascença Multimédia a ter agrupado os seus podcasts e marcas de rádio em 2021 com a plataforma Popcasts. Em fevereiro de 2025, José Luís Ramos Pinheiro, administrador do grupo, fazia o convite às restantes rádios para a criação de um agregador nacional de podcast, capaz de competir “devagar, gradualmente”, com as plataformas internacionais.