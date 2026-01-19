BCE. Centeno felicita Boris Vujčić mas pede mais representação portuguesa na regulação europeia

Mário Centeno chegou esta segunda-feira à segunda de três votações no Eurogrupo mas acabou por não conseguir ser escolhido como vice-presidente do Banco Central Europeu, disputa na qual esteve envolvido nos últimos meses. O vencedor acabou por ser o croata Boris Vujčić, que na última ronda de votações ficou contra Olli Rehn, da Finlândia. Em declarações escritas enviadas ao ECO, Centeno felicita o vencedor mas olha já para a frente, alertando que Portugal tem de ter uma maior presença nas instituições regulatórias da União.

“Queria começar por felicitar o meu colega Boris Vujčić pela eleição para a vice-presidência do BCE. Quero agradecer a todos os que em Portugal e na Europa se interessaram por esta eleição e me ajudaram no processo, e foram muitos. Já tive oportunidade de explicar as razões da minha candidatura, que permanecem intocadas. O apoio recebido após a audição no Parlamento Europeu é demonstrador das razões da candidatura“, defende o responsável aludindo ao facto de, entre seis candidatos, ter sido um dos dois recomendados como favoritos pelo Parlamento Europeu.

Fechado este capítulo e esta possibilidade, Mário Centeno considera que o País deve esforçar-se por aumentar o nível de representação neste tipo de instituições. “Portugal continua sem representação em instituições reguladoras europeias, algo que devemos trabalhar em conjunto para corrigir num futuro próximo”, conclui.

A eleição para vice-presidente do BCE teve lugar na reunião do Eurogrupo, o encontro informal dos ministros das Finanças da Zona Euro. Concorriam Mário Centeno (Portugal), Mārtiņš Kazāks (Letónia), Madis Müller (Estónia), Rimantas Šadžius (Lituânia), Olli Rehn (Finlândia) e ainda Boris Vujčić (Croácia), que acabou por vencer a ronda final frente ao candidato finlandês.

Na primeira ronda, haviam saltado fora os candidatos da Lituânia e da Estónia, numa aparente estratégia para concentrar apoios no candidato letão; mas de seguida, foi a vez da Letónia e de Portugal retiraram os seus candidatos, na busca de um consenso.

Boris Vujčić tem agora pela frente um mandato de oito anos na autoridade monetária com sede em Frankfurt e que decide o nível de taxas de juro na Zona Euro.

No próximo ano há mais três posições de alto nível no BCE que ficam vagas: em maio termina o mandato de Philip Lane como economista-chefe; em outubro chega ao fim a presidência de Christine Lagarde; e em dezembro é vez de o mandato de Isabel Schnabel como administradora executiva a terminar.