Cabo Verde realiza eleições legislativas a 17 de maio e presidenciais a 15 de novembro

Cabo Verde vai realizar eleições legislativas a 17 de maio e presidenciais a 15 de novembro, anunciou esta segunda-feira o Presidente da República, José Maria Neves, que termina este ano o seu primeiro mandato. Em declarações a partir do Palácio Presidencial, na Praia, o chefe de Estado acrescentou que a possibilidade de segunda volta das eleições presidenciais fica reservada para 29 de novembro.

José Maria Neves afirmou ter ouvido todos os partidos, entre os quais o Movimento para a Democracia (MpD, no poder), Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição) e União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID, oposição, terceira força parlamentar).

“Olhando para todos os elementos, nomeadamente festas religiosas, mobilidade das pessoas em abril e maio, decidi fixar estas datas para as eleições legislativas e presidenciais”, justificou. Antes de definir os dias das eleições, o Presidente disse que consultou a Comissão Nacional de Eleições (CNE) para confirmar que estão criadas todas as condições para a realização do escrutínio.

“As condições já existem. O nosso apelo é que os grupos parlamentares se entendam rapidamente no parlamento sobre a constituição das comissões de recenseamento no exterior, evitando constrangimentos à participação, especialmente da diáspora”, acrescentou. José Maria Neves apelou ainda aos cabo-verdianos para se recensearem e participarem nestas eleições, tanto para escolher os deputados como, mais tarde, o Presidente da República.

“Peço contenção a todos e um debate elevado entre partidos, cidadãos e sociedade civil, para termos eleições participadas que dignifiquem a República. Publicarei, no momento certo, os decretos presidenciais para marcar as eleições legislativas”, concluiu.

O MpD vai tentar garantir um terceiro mandato consecutivo, apostando novamente no primeiro-ministro dos dois últimos mandatos, Ulisses Correia e Silva. Do lado da oposição, o PAICV apresenta Francisco Carvalho, presidente da Câmara da Praia, para regressar à liderança do Governo.