Constelação do Atlântico coloca mais três satélites em órbita até junho

A Constelação do Atlântico vai colocar durante o primeiro semestre mais três satélites em órbita, elevando para seis o número de equipamentos a orbitar a Terra. O projeto, que integra a Agenda NewSpace, com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), pode evoluir até 16 satélites. Os mais recentes cinco satélites a juntarem-se à Constelação implicaram uma aposta de 67 milhões de euros, num investimento global previsto de 110,6 milhões.

“A aceleração da entrada em operação da Constelação do Atlântico constitui um fator crítico para assegurar o seu papel estratégico no sistema europeu de Observação da Terra. Foi com este objetivo que foi lançado um concurso público internacional que envolve também uma componente abrangente e estruturada de transferência de conhecimento e capacitação, para além do fornecimento de satélites óticos, em linha com os objetivos aprovados de reforço e consolidação industrial da Agenda New Space Portugal”, explica fonte oficial do CEiiA, entidade que lidera o projeto que envolve ainda a Força Aérea Portuguesa, o CTI Aeroespacial, a N3O e a GEOSAT, ao ECO/eRadar.

O concurso público internacional realizou-se no último trimestre do ano passado, tendo sido avaliadas 34 propostas. “Em particular, foram submetidas propostas pelas seguintes entidades: Deimos Engineering, OHB Sweden, Open Cosmos, Iceye, Telespazio Iberica, Satlantis, Satellogic e Endurosat”, detalha a mesma fonte.

A Iceye ganhou os lotes 1 e 4, “referentes ao desenvolvimento de um satélite VHR NexGen e de dois satélites VHR NexGen —, tendo a Satellogic vencido o lote 7, “referente ao desenvolvimento de dois satélites VHR Light NexGen”, explica fonte oficial.

“Com este modelo de gestão da cadeia de valor foi possível assegurar um investimento de 67 milhões de euros, no quadro da reprogramação da Agenda NewSpace Portugal, que prevê para este conjunto de cinco satélites de nova geração um volume de investimento global de 110,6 milhões euros“, informa fonte oficial do CEiiA.

Destes cinco equipamentos, três irão até junho juntar-se aos equipamentos da Constelação já em órbita. “A Constelação do Atlântico tem neste momento em órbita três satélites — o Geosat2 e dois satélites VHR Light da Agenda New Space Portugal — e durante o primeiro semestre de 2026 será reforçada com mais três satélites (um VHR Light e dois SAR)”, detalha.

Constelação do Atlântico na Defesa da Europa

A Constelação do Atlântico foi destacada por Ursula Von der Leyen no seu discurso do Estado da União em setembro do ano passado, apontado como o exemplo do novo momento da aposta na defesa europeia. “É o maior projeto no setor espacial da história portuguesa, com dois satélites já em órbita e mais em desenvolvimento.”

As capacidades que o país está a desenvolver no setor do espaço foram igualmente realçadas pelo comissário Europeu para a Defesa e Espaço, Andrius Kubilius, durante a sua visita. “Portugal tem demonstrado ótimos exemplos de como usaram o dinheiro da União Europeia, por exemplo, para desenvolver uma constelação de satélites, como a constelação Atlantis”, afirmou Andrius Kubilius, em entrevista ao ECO/eRadar

“Portugal está a fazer um excelente trabalho em várias frentes. Fiquei particularmente impressionado com o que estão a fazer no setor espacial. Tive a oportunidade de visitar o centro de comando espacial militar e, realmente, é notável. Portugal está a sair-se muito bem na produção de drones, bem como na área da aeronáutica. O que vi no centro de engenharia e desenvolvimento CEiiA são exemplos realmente muito bons”, afirmou ainda.

“Portugal desempenha um papel muito relevante devido à sua posição geográfica estratégica, tanto no Mediterrâneo como no Atlântico. Os Açores desempenham um papel muito relevante e podem desempenhar um papel ainda mais importante com o desenvolvimento de capacidades de lançamento espacial”, referiu ainda o comissário europeu.

“Temos vindo a discutir a possibilidade de criar aquilo a que chamamos uma vigilância do flanco Mediterrâneo-Atlântico. Atualmente, a União Europeia está a desenvolver, com os Estados-Membros da Europa de leste, na região fronteiriça, um projeto emblemático conhecido como vigilância do flanco oriental. Sugeri às autoridades militares e governamentais [portuguesas] que analisassem a possibilidade de desenvolver também um projeto regional comum semelhante, que pudéssemos chamar de vigilância do flanco Mediterrâneo-Atlântico. Existem algumas questões de defesa que unem muito dos países da região, como por exemplo, a proteção de cabos submarinos ou o controlo de uma grande parte da área atlântica. Há muitas questões em que Portugal pode ter grande influência”, apontou.

A Constelação do Atlântico faz parte da agenda “NewSpace Portugal” que, inicialmente, tinha um apoio do PRR de 137,36 milhões de euros, e viu o seu nível de ambição aumentar com a reprogramação das agendas mobilizadoras, com um aumento dos incentivos de 279 milhões de euros.