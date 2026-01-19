Mediação

Faturação da DS Seguros cresce 27% em 2025 para 11,2 milhões de euros

  • Lusa
  • 17:17

A faturação da DS Seguros aumentou 27%, para 11,2 milhões de euros, em 2025 face a 2024, tendo a marca emitido novas apólices correspondentes a 23,7 milhões de euros em prémios.

Em comunicado, a marca do grupo Decisões e Soluções compara os 11,2 milhões de euros faturados pelos seus agentes de seguros em 2025 com os 8,8 milhões de euros registados no ano anterior.

No ano passado, a DS Seguros detalha ainda ter emitido mais de 63.000 novas apólices, correspondentes a 23,7 milhões de euros em novos prémios, o que se traduz numa média mensal de cerca de dois milhões de euros. O prémio médio das apólices emitidas foi de 375 euros.

Os mais contratados foram os seguros estratégicos (seguros de vida, saúde, multirriscos e acidentes pessoais), que representaram 43% das novas emissões em 2025.

Em 2025, a marca inaugurou 17 novas lojas em Portugal, elevando para 185 as unidades que possui em todo o país e apontando como meta para este ano atingir as 220 lojas, de forma a reforçar “a proximidade com os consumidores e a cobertura geográfica da rede”.

A DS Seguros é uma marca do grupo Decisões e Soluções especializada na prestação de serviços de mediação de seguros, que foi criada em 2016 e conta atualmente com mais de 1.000 colaboradores a nível nacional.

