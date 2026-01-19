Guerra comercial

Gronelândia. UE tem “todos os instrumentos sobre a mesa” mas quer dialogar com EUA

  • Lusa
  • 20:40

Valdis Dombrovskis admitiu a "difícil situação geopolítica", embora condenando as "inaceitáveis ameaças à soberania e integridade territorial da Dinamarca e da Gronelândia".

A Comissão Europeia disse esta segunda-feira que a União Europeia (UE) tem “todos os instrumentos sobre a mesa”, mas prefere dialogar com os Estados Unidos após ameaças tarifárias a alguns países comunitários por oposição ao controlo norte-americano da Gronelândia.

“Todos os instrumentos estão sobre a mesa, por isso não estamos a excluir nenhuma possibilidade. Buscaremos um envolvimento construtivo, mas estamos prontos para reagir também com outros instrumentos, caso não consigamos encontrar uma solução construtiva com os Estados Unidos”, disse o comissário europeu da Economia, Valdis Dombrovskis.

Falando no final da reunião dos ministros das Finanças do euro (Eurogrupo), em Bruxelas, Valdis Dombrovskis admitiu a “difícil situação geopolítica”, embora condenando as “inaceitáveis ameaças à soberania e integridade territorial da Dinamarca e da Gronelândia”.

Em concreto, segundo fontes europeias, os países da UE estão a analisar avançar com tarifas retaliatórias contra os Estados Unidos no valor de cerca de 93 mil milhões de euros (direitos aduaneiros sobre a importação de produtos norte-americanos como whisky e manteiga de amendoim) ou com a utilização do novo instrumento anticoerção do bloco comunitário (que poderia trazer limites às trocas comerciais ou aos investimentos), caso Donald Trump imponha tarifas a oito países europeus (seis dos quais da União) na sua tentativa de assumir o controlo da ilha dinamarquesa da Gronelândia.

O Governo português defendeu também uma “resposta unida e bastante forte” da UE às ameaças do Presidente norte-americano. O assunto estará em debate na cimeira europeia extraordinária da próxima quinta-feira.

Foi convocada pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, depois de Donald Trump ter afirmado que pretende cobrar tarifas (de 10% em fevereiro e de 25% em junho) sobre mercadorias de oito países europeus devido à oposição ao controlo dos Estados Unidos sobre a Gronelândia, entre os quais seis Estados-membros da UE (Dinamarca, Suécia, França, Alemanha, Países Baixos e Finlândia) e dois outros (Noruega e Reino Unido).

Há cerca de um ano, quando tomou posse para um segundo mandato à frente da Casa Branca, Donald Trump avançou com tarifas contra vários territórios, entre os quais a UE, mas as ameaças foram sanadas através de um acordo comercial assinado por Bruxelas e Washington no verão passado prevendo um limite máximo de 15% de direitos aduaneiros.

Certo é que, perante as tensões comerciais do ano passado, a UE chegou a delinear um pacote de tarifas retaliatórias 93 mil milhões de euros aos Estados Unidos, que está congelado até fevereiro, podendo o bloco comunitário recorrer a tal lista caso as novas ameaças de Trump se concretizem.

Existe em vigor, há três anos, uma bazuca comercial, represálias que a UE pode implementar contra a pressão de um país terceiro. Donald Trump insiste há meses que os Estados Unidos devem controlar a Gronelândia, um território autónomo da Dinamarca e membro da NATO, considerando que qualquer coisa menos do que a ilha ártica estar em mãos americanas seria inaceitável.

A Gronelândia, uma vasta ilha ártica com uma população de 57.000 habitantes, possui recursos minerais significativos, a maioria dos quais ainda inexplorados, além de uma localização estratégica.

1