Grupo UAX, o Atlético de Madrid e a Live Nation unem-se para impulsionar a formação e a investigação para a indústria do desporto, da música e do entretenimento

O Grupo Educativo UAX, o Atlético de Madrid e a Live Nation formalizaram a sua aliança estratégica para impulsionar a formação e a investigação na indústria do desporto, da música e do entretenimento. O Grupo UAX torna-se assim parceiro académico de empresas de referência nas suas áreas e consolida o seu modelo de cooperação com grandes organizações, envolvendo os profissionais do Atlético de Madrid e da Live Nation no desenvolvimento académico dos seus estudantes.

Graças a esta colaboração, a Universidade Alfonso X el Sabio (UAX) torna-se a universidade oficial do Atlético de Madrid e da Live Nation e, juntamente com a XTART FP, o instituto de Formação Profissional do grupo, criará cursos de FP e pós-graduação em saúde, gestão desportiva em colaboração com o Atlético de Madrid, bem como em gestão e tecnologia aplicada à indústria da música e do entretenimento com a Live Nation. Por sua vez, seguindo o modelo do Grupo UAX, os profissionais do clube de futebol e da Live Nation participarão ativamente no desenvolvimento académico dos alunos através de aulas magistrais e projetos UAXmakers, que desenvolverão em conjunto com os alunos da universidade.

A dimensão do acordo se amplia a nível internacional com a possibilidade de desenvolver programas de formação nas franquias Atlético de San Luis (México) e Atlético Ottawa (Canadá). «Para o Grupo UAX, a formação prática e conectada com as empresas é a chave do nosso modelo, por isso este grande projeto com o Atlético de Madrid e a Live Nation torna isso realidade. Eles nos trazem conhecimento sobre a demanda por habilidades, profissionais com experiência prática como professores e estágios profissionais para os nossos alunos, ao mesmo tempo que nos permitem retribuir aos funcionários e jogadores a formação necessária para o seu futuro desenvolvimento profissional. No Grupo UAX, acreditamos na formação integral e contínua dos profissionais como alavanca do desenvolvimento económico e social e, com esta aliança, criamos novas vias para transferir o conhecimento para a indústria do desporto e do entretenimento, formando os melhores futuros profissionais», afirmou Domingo Mirón, CEO do Grupo Educativo UAX.

“O Atlético de Madrid é um clube que sempre olha para o futuro com otimismo, e a formação é um pilar fundamental para construí-lo. Contar com o Grupo UAX como parceiro académico nos traz experiência para oferecer novas oportunidades de crescimento aos nossos jogadores e funcionários, mas também nos permite participar diretamente na formação dos futuros profissionais da indústria”, concretizou Óscar Mayo, diretor geral de Receitas e Operações do Atlético de Madrid.

«A nossa indústria precisa de diferentes profissionais preparados para liderar a inovação num ambiente global que evolui muito rapidamente e no qual cada vez mais agentes interagem. Com esta aliança, reforçamos o nosso compromisso com a criação de talentos em todos os perfis da indústria, capazes de transformar a música e o entretenimento e compreender o setor atual, contribuindo com a experiência internacional da Live Nation e somando a excelência académica do Grupo UAX para que os estudantes desenvolvam competências que façam a diferença num mercado cada vez mais conectado e dinâmico», destacou Ana Gómez de Castro, diretora de Educação e RSE da Live Nation Espanha.

Os estudantes do Grupo UAX também terão a possibilidade de realizar os seus estágios na Live Nation e no Atlético de Madrid e desfrutarão de experiências ao longo do ano letivo para enriquecer a sua formação. Estas medidas visam impulsionar a empregabilidade dos estudantes do Grupo UAX, com uma formação completa e eminentemente prática.

Além disso, a The Valley Business & Tech School, a escola de negócios do grupo, ficará a cargo dos programas de formação in-company para jogadores e funcionários do clube na área de negócios e tecnologia, dois setores de alta empregabilidade. Por sua vez, a The Valley Talent oferecerá serviços de headhunting e recrutamento para a entidade desportiva, que poderá contar com processos de seleção adaptados às suas necessidades.

O acordo inclui também uma dotação para bolsas de estudo de alto rendimento destinadas a jogadores e programas de formação contínua para funcionários, com o objetivo de facilitar o acesso a qualificações de alta empregabilidade e programas de qualidade em FP, Graduação e Pós-Graduação, executivos, microcredenciais e certificações.

O Grupo UAX, a Live Nation e o Atlético de Madrid também procuram impulsionar a geração de conhecimento e acelerar a sua transferência para a sociedade, para ser um motor de crescimento económico e desenvolvimento social. Por isso, a colaboração que assinaram prevê o impulso de projetos de investigação científica coordenados pela UAX e com a participação de profissionais do Grupo UAX, da promotora e do clube na qualidade de investigadores principais ou coinvestigadores.