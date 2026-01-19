Em atualização “Há outros apoios que estão em vias de ser tornados públicos”, diz Seguro
O candidato presidencial apoiado pelo PS reconhece que "nada está ganho", mas considera que a vitória da primeira volta significa que o seu apelo aos democratas "foi bem sucedido".
António José Seguro, o candidato apoiado pelo PS, que venceu a primeira volta das eleições presidenciais com 31,1% do votos, considera que o seu “apelo aos democratas, humanistas e progressistas para se juntarem a esta candidatura, que é uma candidatura pela liberdade”, foi “bem sucedido”.
Sobre os apoios que têm recebido, da esquerda à direita, Seguro interpreta-os como uma “manifestação de confiança”. “Correspondem a esse apelo que eu fiz e sei que outros estão em via de ser tornados públicos e isso é muito bom”, sublinhou.
(Notícia em atualização)
