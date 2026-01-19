Presidenciais 2026

Em atualização “Há outros apoios que estão em vias de ser tornados públicos”, diz Seguro

O candidato presidencial apoiado pelo PS reconhece que "nada está ganho", mas considera que a vitória da primeira volta significa que o seu apelo aos democratas "foi bem sucedido".

António José Seguro, o candidato apoiado pelo PS, que venceu a primeira volta das eleições presidenciais com 31,1% do votos, considera que o seu “apelo aos democratas, humanistas e progressistas para se juntarem a esta candidatura, que é uma candidatura pela liberdade”, foi “bem sucedido”.

Sobre os apoios que têm recebido, da esquerda à direita, Seguro interpreta-os como uma “manifestação de confiança”. “Correspondem a esse apelo que eu fiz e sei que outros estão em via de ser tornados públicos e isso é muito bom”, sublinhou.

 

(Notícia em atualização)

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

“Há outros apoios que estão em vias de ser tornados públicos”, diz Seguro

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.