“Há outros apoios que estão em vias de ser tornados públicos”, diz Seguro

António José Seguro, o candidato apoiado pelo PS, que venceu a primeira volta das eleições presidenciais com 31,1% do votos, considera que o seu “apelo aos democratas, humanistas e progressistas para se juntarem a esta candidatura, que é uma candidatura pela liberdade”, foi “bem sucedido”.

Sobre os apoios que têm recebido, da esquerda à direita, Seguro interpreta-os como uma “manifestação de confiança”. “Correspondem a esse apelo que eu fiz e sei que outros estão em via de ser tornados públicos e isso é muito bom”, sublinhou.

(Notícia em atualização)