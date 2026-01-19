Indaqua ganha dois contratos de dez milhões em Angola

A Indaqua, empresa de gestão de água e tratamento de águas residuais, assinou dois novos contratos com as Empresas Públicas de Águas e Saneamento (EPAS) das províncias do Namibe e Lunda Norte, no valor de dez milhões de euros.

“Vemos nestes contratos uma forma de partilhar procedimentos de gestão que, com sucesso, aplicamos noutras empresas do Grupo Indaqua, mas adaptando-os à realidade de ambas as províncias, incluindo aos requisitos regulatórios aqui aplicados”, afirma Inês Saavedra, diretora geral da Vista Water, detida em 55% pela Indaqua.

“Com as metas ambiciosas que estabelecemos, queremos garantir a estas empresas as ferramentas certas para que, a longo prazo, possam manter uma gestão autónoma e sustentável, a nível ambiental e financeiro”, explica a administradora, citada em comunicado.

Até julho de 2028, o grupo português vai deslocar para o terreno 20 especialistas dedicados à melhoria dos serviços de água e saneamento nas províncias do Namibe e Lunda Norte, que abrangem uma população superior a 1,5 milhões de habitantes.

Os dois contratos, com um valor agregado superior a 10 milhões de euros, são financiados pelo Banco Europeu de Investimentos (BEI) e inserem-se no segundo Projeto de Desenvolvimento Institucional do Setor da Água implementado em Angola.

Com esta iniciativa, o Grupo Indaqua, através da subsidiária Vista Water, consolida a presença em território angolano, onde opera há mais de 15 anos. No Namibe este é o segundo contrato realizado, tendo o primeiro sido financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento.

Fundado em 1994, o Grupo Indaqua opera concessões municipais de água a longo prazo, servindo mais de 810 mil pessoas. Em Espanha, é responsável por 12 concessões de abastecimento de água e recolha e tratamento de águas residuais nas regiões de Toledo, Rioja, León, Jaén, Granada e Maiorca servindo perto de 80 mil pessoas.