Indra lidera o setor de defesa na bolsa europeia um ano após a chegada de Escribano

Além disso, a Indra também lidera a valorização bolsista entre as principais empresas do setor de defesa na Europa, num contexto marcado pelo reforço do seu perfil industrial e estratégico. Assim, supera os aumentos de empresas como a SAAB (218%), Rheinmetall (175%) ou Hensoldt (155%).

Esta forte subida levou a empresa espanhola a mais do que triplicar a sua capitalização, que passou de cerca de 3,2 mil milhões de euros para 10,3 mil milhões, situando-a em máximos históricos e consolidando-a como a grande protagonista do mercado espanhol em 2025 e no início de 2026.

A recuperação da bolsa foi acompanhada por uma melhoria nas perspetivas das empresas do setor da defesa, mas também por uma série de marcos estratégicos alcançados pela Indra desde a chegada de Ángel Escribano.

Enquanto aguarda os resultados do final do ano, a Indra registou nos primeiros nove meses do ano um lucro líquido recorde de 215 milhões, um aumento de 88%, receitas de 2,45 mil milhões e uma carteira de encomendas de 9,474 mil milhões, impulsionada pelo crescimento da defesa (+16%) e ATM (+25%).

Este desempenho levou a empresa a antecipar em um ano o cumprimento da primeira parte do seu plano estratégico. Na verdade, espera-se que ela atualize o seu roteiro ainda neste exercício. Neste contexto, a Indra reforçou o seu protagonismo como empresa impulsionadora do ecossistema espanhol de Defesa. A empresa se consolidou como líder indiscutível do setor, reforçada após a última onda de adjudicações do Plano Industrial e Tecnológico para a Segurança e a Defesa, que mobilizou 6,89 bilhões de euros em créditos a 0%, dos quais 95% afetam direta ou indiretamente a empresa, seja sozinha ou por meio de consórcios temporários de empresas. Estas adjudicações somam-se à liderança da empresa em grandes programas europeus de defesa, como o FCAS.

Além disso, no final de dezembro de 2025, a empresa concluiu a compra de 89,68% da Hispasat por 725 milhões de euros, uma operação concluída sob a presidência de Ángel Escribano que reforça o posicionamento da Indra na defesa e no espaço.

Paralelamente, a Indra consolidou a sua liderança na gestão do tráfego aéreo com o lançamento do satélite IOD-2 da Startical, que dá continuidade ao sucesso do IOD-1 e ao desenvolvimento de uma futura constelação de mais de 200 satélites para comunicações e vigilância aeronáutica a partir do espaço. A este impulso soma-se a adjudicação de um contrato no valor de 342 milhões de euros para o fornecimento de radares à Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos para modernizar o Sistema Nacional do Espaço Aéreo (National Airspace System, NAS).

Na área da mobilidade, a Indra anunciou na semana passada a adjudicação de um dos maiores contratos da sua história, no valor de 975 milhões de euros, com a Transport of London (TFL) para o sistema de bilhética do transporte público de Londres. Assim, consolida a sua posição em soluções tecnológicas aplicadas à gestão e operação de redes de mobilidade em grandes cidades.

A empresa reforçou ainda mais a sua aposta tecnológica com a criação da IndraMind, a nova divisão de ciberdefesa e cibersegurança baseada em IA, que começa com 3.000 funcionários e um faturamento anual de 300 milhões de euros.