Lituânia e Estónia retiram candidatos da corrida à vice-presidência do BCE

A Lituânia e a Estónia retiraram os seus candidatos à vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE), à qual concorre hoje em Bruxelas o ex-governador do Banco de Portugal e antigo ministro Mário Centeno, indicaram fontes europeias.

Na reunião dos ministros das Finanças do euro, após uma primeira ronda de votação que durou cerca de uma hora, foram retiradas as candidaturas do antigo ministro das Finanças da Lituânia, Rimantas Sadzius, e do governador do banco central da Estónia, Madis Müller, iniciando-se agora uma segunda volta, precisaram as mesmas fontes.

Assim, a votação segue com quatro candidaturas: ex-governador do Banco de Portugal e antigo ministro das Finanças, Mário Centeno, do governador do banco central da Letónia, Martins Kazaks, do governador do banco central da Finlândia e ex-comissário europeu para Assuntos Económicos e Monetários, Olli Rehn, e do governador do banco central da Croácia, Boris Vujcic.