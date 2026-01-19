Portugal é o 4.º país da União Europeia em que o turismo mais pesa na economia

As exportações de turismo totalizaram 28 mil milhões de euros em 2024, colocando Portugal no quinto lugar entre os países da União Europeia (UE) com maiores receitas externas deste setor, mostram os dados mais recentes do Impacto do turismo na balança de pagamentos portuguesa, divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal.

No topo da lista está Espanha, com 98 mil milhões de euros, seguida de França (71 mil milhões), Itália (54 mil milhões) e Alemanha (37 mil milhões).

Quando relacionamos estas receitas com o Produto Interno Bruto (PIB), Portugal sobe para quarto lugar entre os países da UE em que o turismo internacional tem maior peso na economia. À frente surgem apenas Croácia, Malta e Chipre.

Entre 2010 e 2024, Portugal foi também o país da UE que registou o maior aumento das exportações de turismo em percentagem do PIB, uma subida de 5,5 pontos percentuais. Atrás de Portugal está Croácia e Grécia, com aumentos de 5,4 e 4,8 pontos percentuais, respetivamente.

Reino Unido, França, Alemanha e Espanha são tradicionalmente os principais mercados de origem das receitas do turismo internacional português. Os Estados Unidos da América entraram para este grupo em 2016 e, em 2024, ultrapassaram a Espanha, passando a ocupar o quarto lugar.

Entre 2010 e 2014, o peso dos turistas norte-americanos nas exportações de turismo aumentou de menos de 4% para mais de 10%.

Embora as exportações de turismo tenham crescido entre 2014 e 2024, em todos os meses do ano, verificou-se uma redução na importância relativa dos meses de verão (junho, julho, agosto e setembro). Em 2014, estes quatro meses representavam 49% do total do ano, enquanto em 2024 correspondiam a 47%. A maior queda ocorreu em agosto, cujo peso desceu de 18% para 15% do total.

“Excluindo os anos marcados pela pandemia, período em que as restrições impostas à movimentação de pessoas e distanciamento social alteraram a sazonalidade do turismo internacional em Portugal, verificou-se uma ligeira redução da expressividade dos meses de verão. Ainda assim, este continua a ser o período que mais contribui para as exportações do setor do turismo em Portugal”, lê-se na análise do Banco de Portugal.