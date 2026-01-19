Finanças Públicas

Remessas de emigrantes aumentaram 29% na última década

  • ECO
  • 12:50

Portugueses no exterior enviaram para Portugal mais de 3,9 mil milhões de euros entre janeiro e novembro do ano passado. Já os imigrantes enviaram 850 milhões neste período.

As remessas dos emigrantes aumentaram 29% na última década. No ano passado, os portugueses a residirem no exterior enviaram para Portugal mais de 3,9 mil milhões de euros entre janeiro e novembro do ano passado, mantendo-se perto de montantes recorde, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal.

Já os imigrantes enviaram para fora do país cerca de 846,8 milhões de euros até novembro, segundo os mesmos dados. Isto corresponde a um aumento de 74% desde 2016, refletindo o aumento do número de estrangeiros a morarem cá neste período.

Ainda assim, Portugal continua a apresentar um saldo positivo entre o dinheiro que recebe dos emigrantes e o dinheiro retirado pelos imigrantes. Este saldo totalizou os 3,1 mil milhões de euros no ano passado, o que representa um aumento de 20% face ao saldo de 2,6 mil milhões que tinha em 2026.

Em novembro, o saldo das remessas foi de 290 milhões de euros, refletindo entradas de 363 milhões e saídas de 73 milhões.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Remessas de emigrantes aumentaram 29% na última década

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Desinformação nas presidenciais atinge 8,3M de visualizações

Lusa,

André Ventura concentrou 82,4% dos casos de desinformação associada às presidenciais, segundo o LabCom -- Laboratório de Comunicação da Universidade da Beira Interior (UBI).

1