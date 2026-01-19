Remessas de emigrantes aumentaram 29% na última década

As remessas dos emigrantes aumentaram 29% na última década. No ano passado, os portugueses a residirem no exterior enviaram para Portugal mais de 3,9 mil milhões de euros entre janeiro e novembro do ano passado, mantendo-se perto de montantes recorde, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal.

Já os imigrantes enviaram para fora do país cerca de 846,8 milhões de euros até novembro, segundo os mesmos dados. Isto corresponde a um aumento de 74% desde 2016, refletindo o aumento do número de estrangeiros a morarem cá neste período.

Ainda assim, Portugal continua a apresentar um saldo positivo entre o dinheiro que recebe dos emigrantes e o dinheiro retirado pelos imigrantes. Este saldo totalizou os 3,1 mil milhões de euros no ano passado, o que representa um aumento de 20% face ao saldo de 2,6 mil milhões que tinha em 2026.

Em novembro, o saldo das remessas foi de 290 milhões de euros, refletindo entradas de 363 milhões e saídas de 73 milhões.