Seguradora Swiss Life vai apoiar gestão de ativos a partir de Lisboa

A Swiss Life Asset Managers, gestora de ativos do grupo suíço de seguros de Vida e Pensões, vai abrir um escritório em Lisboa que funcionará como centro de competências para funções de apoio aos negócios e serviços de TI.

Segundo o grupo suíço, a Swiss Life Asset Managers vai estabelecer-se em Portugal porque passa a “ter acesso a um maior leque de profissionais altamente qualificados, sobretudo em TI e contabilidade de fundos, e cria as bases para operações eficientes e escaláveis”. Per Erikson, CIO do Grupo Swiss Life, justifica sublinha “o forte nível de talento e de qualificação” dos quadros, tal como “a proficiência em inglês”.

A decisão inclui a internalização de serviços essenciais de TI, como o Digital Workplace (DWP) e a infraestrutura em nuvem Azure, bem como a concentração de funções selecionadas de apoio aos negócios. No futuro, a operação, a manutenção e o desenvolvimento destes serviços serão realizados num esforço conjunto entre as atuais equipas e os novos membros da Swiss Life Asset Managers em Lisboa.

A Swiss LifeAsset Managers gere cerca de 300 mil milhões de euros em ativos contando com presença no consórcio que controla 81% da Brisa. Ainda detém o Hotel Exe Saldanha em Lisboa e o retail park de Ermesinde. Já a seguradora Swiss Life conseguiu um volume de prémios de 21,8 mil milhões de euros em 2024, atuando principalmente na Suíça, França e Alemanha.

A abertura do escritório está prevista para o segundo trimestre deste ano.