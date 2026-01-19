Guerra comercial

Tarifas de Trump prejudicariam EUA e Europa, avisa Alemanha

  • Lusa
  • 14:20

O chanceler alemão alerta que as tarifas ameaçadas pelo Presidente norte-americano, devido à oposição europeia ao plano de anexação da Gronelândia, prejudicariam tanto os EUA como a Europa.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, avisou esta segunda-feira que as tarifas ameaçadas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, pela oposição europeia ao plano de anexação da Gronelândia, prejudicariam tanto os Estados Unidos como a Europa.

“Regra geral, são os países a quem se destinam as importações que pagam as tarifas, pelo que, neste caso, seriam os consumidores norte-americanos a suportar os custos, embora isso também afetasse negativamente a economia europeia e, em particular, a alemã”, argumentou Merz numa conferência de imprensa em Berlim.

O chanceler alemão defendeu que a imposição de tarifas teria impacto direto no comércio transatlântico e agravaria as tensões económicas entre Washington e os seus aliados europeus. Ademais, manifestou a esperança de evitar “uma escalada” e defendeu uma solução negociada para o diferendo em torno da Gronelândia.

O chefe de Governo alemão disse ainda que pretende tentar reunir-se com Donald Trump na quarta-feira, à margem do Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça. “Queremos evitar ao máximo qualquer escalada e resolver este problema em conjunto”, insistiu Merz, acrescentando que o Governo norte-americano sabe que a Europa “também pode reagir”, caso as ameaças de tarifas se concretizem.

O chanceler alemão considerou essencial preservar o diálogo político e económico entre os dois lados do Atlântico, numa altura de crescente instabilidade geopolítica.

Donald Trump e Friedrich Merz deverão estar ambos presentes esta semana na reunião anual do Fórum Económico Mundial, que reúne líderes políticos e económicos em Davos, na Suíça.

