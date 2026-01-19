Taxa Euribor desce a três meses e sobe a seis e a 12 meses
Com as alterações desta segunda-feira, a taxa a três meses, que baixou para 2,029%, continuou abaixo das taxas a seis (2,155%) e a 12 meses (2,259%).
A taxa Euribor desceu esta segunda-feira a três meses e subiu a seis e a 12 meses em relação a sexta-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que baixou para 2,029%, continuou abaixo das taxas a seis (2,155%) e a 12 meses (2,259%).
- A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu esta segunda-feira, ao ser fixada em 2,155%, mais 0,012 pontos do que na sexta-feira. Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a novembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,6% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.
Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,84% e 25,17%, respetivamente.
- No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também avançou, para 2,259%, mais 0,011 pontos do que na sessão anterior.
- Em sentido contrário, a Euribor a três meses baixou esta segunda-feira, ao ser fixada em 2,029%, menos 0,004 pontos.
Em relação à média mensal da Euribor de dezembro, esta voltou a subir a três, a seis e a 12 meses, mas de forma mais acentuada no prazo mais longo.
A média mensal da Euribor em dezembro subiu 0,006 pontos para 2,048% a três meses e 0,008 pontos para 2,139% a seis meses.
A 12 meses, a média mensal da Euribor avançou 0,050 pontos para 2,267%. Na reunião de 18 de dezembro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, de novo, pela quarta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes, em junho de 2024.
A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 04 e 05 de fevereiro, em Frankfurt, Alemanha.
As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Taxa Euribor desce a três meses e sobe a seis e a 12 meses
{{ noCommentsLabel }}