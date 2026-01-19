Toscafund põe à venda 48% da seguradora Caravela
A maior acionista da seguradora Caravela vai colocar à venda a sua participação de 48% no capital da companhia. O Mediobanca foi nomeado para assessorar a operação.
O Toscafund, maior acionista da seguradora Caravela, colocou à venda a sua participação na seguradora, nomeando o Mediobanca como conselheiro na operação, anunciou esta segunda-feira a Bloomberg com base em fontes próximas ao possível negócio.
O fundo entrou no capital da que é a 7ª maior seguradora Não Vida em Portugal em 2019, através de um aumento de capital de 30 milhões de euros passando a deter 48% das ações, ficando o restante capital disperso por cerca de 20 acionistas.
À Bloomberg o Toscafund e o Mediobanca não comentaram a informação, enquanto a Caravela não respondeu a tentativas de contacto.
A Caravela obteve 187 milhões de euros em prémios em 2024, dos quais 8,7% já como consequência de expansão internacional adicionando ao volume de negócios os conquistados em França, Grécia, Espanha, Países Baixos.
O Toscafund controla os 48% através da TPIF Douro Bidco, sendo ainda acionistas de referência o empresário Mário Ferreira, a família Violas e a família Quintas com 7% do capital cada um. Luis Cervantes, presidente da Caravela, detém 4,18%.
Embora a informação refira apenas a participação do Toscafund, fonte próxima ao negócio refere que este tipo de operação de private equity, dispõe sempre de cláusulas de drag along – obrigando os restantes acionistas a vender as suas ações pelo preço ajustado com o acionista maioritário vendedor, ou de tag along – quando essa venda é opcional.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Toscafund põe à venda 48% da seguradora Caravela
{{ noCommentsLabel }}