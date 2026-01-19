Trump liga tarifas à Gronelândia e faz tremer bolsas europeias

⚡ ECO Fast As declarações de Donald Trump sobre tarifas a países europeus em relação à Gronelândia provocaram quedas generalizadas de 1% nos principais índices acionistas europeus esta segunda-feira.

Os investidores estão a procurar segurança no ouro, prata e franco suíço, enquanto o Stoxx Europe 600 enfrenta uma queda acentuada, especialmente nas empresas de consumo cíclico e tecnológico.

A União Europeia considera impor tarifas retaliatórias sobre produtos norte-americanos, mas a divisão interna pode dificultar a resposta.

As declarações do presidente norte-americano Donald Trump sobre a imposição de tarifas aos países europeus que se opuserem aos seus planos para a Gronelândia provocaram uma onda de aversão ao risco nos mercados financeiros globais esta segunda-feira.

Os principais índices acionistas europeus negociam atualmente praticamente todos com quedas acima de 1%, com os investidores a procurarem refúgio em ativos tradicionais de proteção como o ouro, a prata e o franco suíço.

Christian Schulz, economista-chefe da Allianz Global Investors, alerta numa nota enviada aos clientes da gestora alemã que ao vincular tarifas à disputa sobre a Gronelândia, os EUA podem ter transformado um desacordo diplomático numa ameaça económica concreta, aumentando o risco de que uma medida direcionada possa rapidamente transformar-se num choque sistémico.

O índice pan-europeu Stoxx Europe 600 negoceia atualmente com uma queda superior a 1,2%, fortemente penalizado pelas empresas que operam no setor do consumo cíclico e tecnológico, que recuam, em média, 2,6% e 1,8%, respetivamente.

A bolsa de Lisboa acompanha a tendência negativa no Velho continente. O PSI chegou a perder mais de 1%, encontrando-se atualmente a resvalar cerca de 0,8% à boleia das quedas de 2,2% da EDP Renováveis e de 1,5% da Galp Energia. Entre as 16 empresas que compõem o índice da Euronext Lisboa, apenas a Sonae e a Nos registam ganhos na sessão.

As perdas da Europa estendem-se aos setores automóvel e do luxo, dois dos mais expostos ao comércio transatlântico e que temem uma escalada comercial entre Washington e Bruxelas. Destaque para as ações das construtoras alemãs Porsche, BWM e e Mercedes-Benz, que caem 3,3%, 3,1% e 2,7%, respetivamente.

No segmento do luxo, a LVMH chegou a cair quase 5%, enquanto a Kering negoceia atualmente com uma queda de 2,8%, a Hermès recua 3,2% e a Moncler desvaloriza 2%. O índice Stoxx Europe Luxury 10 afunda cerca de 3%, refletindo o receio de que novas tarifas afetem o consumo de produtos de luxo europeus nos Estados Unidos.

Em contraste, as empresas de defesa sobem. A Rheinmetall, maior fabricante de equipamento militar da Europa, valoriza 2,7% após ter estado a ganhar 3,4%, enquanto as ações da italiana Leonardo sobem mais de 2% e os títulos da francesa Thales ganham 1,8%. O movimento reflete a perceção de que as crescentes tensões geopolíticas poderão acelerar os planos de rearmamento europeus.

Europa prepara resposta, mas divisões internas preocupam

Do outro lado do Atlântico, os contratos de futuros dos principais índices acionistas dos EUA encontram-se a negociar com perdas generalizadas. O Dow Jones recua 0,8%, enquanto o Nasdaq regista uma queda mais acentuada de 1,4%. O mercado acionista norte-americano está encerrado devido ao feriado do dia de Martin Luther King Jr., mas os futuros já antecipam uma abertura em território negativo na terça-feira.

As matérias-primas registam movimentos divergentes. O ouro, tradicional ativo de refúgio, ultrapassou os 4.650 dólares por onça, atingindo um novo máximo histórico, com uma valorização de 1,7%. A prata também disparou, subindo mais de 3,8% e tocando os 94 dólares por onça, outro recorde. Em sentido contrário, a Bitcoin caiu para menos de 93 mil dólares, registando perdas superiores a 2,5%.

No mercado cambial, o dólar norte-americano negoceia atualmente com uma perda de 0,26% contra um cabaz de seis moedas, que inclui o euro. O franco suíço lidera os ganhos entre as principais divisas, refletindo a procura por moedas-refúgio num contexto de elevada incerteza geopolítica. O euro também avança face ao dólar, beneficiando de alguma repatriação de capitais europeus e do receio de que a administração Trump esteja a testar os limites da sua política comercial agressiva.

Os EUA poderão novamente conseguir dividir a Europa: o Instrumento Anticoerção da UE requer votação por maioria qualificada, e os países não diretamente afetados pelas tarifas poderiam formar uma minoria de bloqueio. Christian Schulz Economista-chefe da Allianz Global Investors

As obrigações do Tesouro dos EUA registam movimentos mistos, com a yield dos títulos de curto prazo a caírem e as de longo prazo a subirem, num sinal de que os investidores antecipam um prolongamento da incerteza.

A União Europeia encontra-se em conversações para impor tarifas retaliatórias sobre 93 mil milhões de euros de produtos norte-americanos, segundo fontes próximas do processo. Entre as opções em cima da mesa está a ativação do Instrumento Anticoerção da União Europeia (UE), uma ferramenta desenhada precisamente para situações deste género e que permitiria retaliações assimétricas, como a restrição do acesso ao mercado europeu para empresas de serviços dos EUA.

No entanto, Christian Schulz, economista-chefe da Allianz Global Investors alerta para o risco de a Europa estar dividida. “Os EUA poderão novamente conseguir dividir a Europa: o Instrumento Anticoerção da UE requer votação por maioria qualificada, e os países não diretamente afetados pelas tarifas poderiam formar uma minoria de bloqueio”, refere.

Além disso, Washington poderá usar a dependência europeia em matéria de segurança como alavanca. “Ao longo do tempo, a pressão poderá aumentar dentro da Europa sobre a Dinamarca, e potencialmente sobre a Gronelândia, para que cedam”, acrescenta o economista da Allianz Global Investors.

Os mercados aguardam agora com expectativa o Fórum Económico Mundial de Davos, que arranca esta semana na Suíça, onde Trump deverá discursar na quarta-feira. A reação dos líderes europeus e as eventuais sinalizações vindas de Washington serão determinantes para perceber se esta crise comercial se agravará ou se ficará pelo plano retórico.