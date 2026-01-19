TVs: Quais os canais preferidos na noite das eleições presidenciais?

A SIC liderou a noite das presidenciais entre as 19h45 e as 21h30 A TVI assumiu a dianteira na slot 19h-19h30 e depois das 22h00. Já a CNN Portugal foi a mais vista entre os canais de informação.

A SIC dominou o prime-time da noite eleitoral das presidenciais de 2026, liderando praticamente todos os intervalos horários das 19h45 às 22h00, com exceção de um empate com a TVI no slot 21h30-21h45, de acordo com a análise feita pela Dentsu para o +M, que tem como alvo os adultos com mais de 15 anos.

A TVI assumiu a liderança na audiência entre as 19h e as 19h30 e depois das 22h00 até perto da meia-noite, altura em que a emissão passou para o reality-show 1ª Companhia. . Os dois canais empataram durante 30 minutos — 19h30-19h45 e 21h30-21h45.

Nos canais de informação, a noite eleitoral foi ganha pela CNN Portugal que liderou durante a maior parte do período noturno e de prime-time, num total acumulado de 4 horas e 30 minutos. As slots de liderança foram 19h-19h15, 19h30-21h, 21h30-22h15 e 22h45-00h45.

Pelo meio, a SIC Notícias ainda conseguiu ultrapassar a CNN Portugal, durante um total de 1 hora e 30 minutos, maioritariamente na madrugada — período das 21h-21h30, 00h45-1h15, 01h30-01h45 e 02h-02h15. Os dois canais empataram durante 1 hora e 30 minutos — nas faixas horárias das 19h15-19h30, 22h15-22h45, 01h15-01h30, 01h45-02h00 e 02h15-02h30.

A News Now superou a RTP Notícias durante a maioria da noite eleitoral — teve mais audiências do que a RTP Notícias durante um total de 4 horas 30 minutos — nos períodos 19h-21h15 e 21h45-00h00. Por sua vez, a RTP Notícias só conseguiu superar a News Now na madrugada — durante um total de 1 hora e 45 minutos e da meia-noite até às 01h45 e depois no período 02h15-02h30. Os dois canais empataram durante um total de 1 hora e 15 minutos — nos períodos 21h15-21h45, 01h-01h15 e 01h45-02h15.

Analisando as audiências médias acumuladas, a RTP1 lidera a tabela com um total 3.447.120 telespectadores distribuídos por nove transmissões, o que resulta numa audiência média de cerca de 383 mil telespectadores. O canal de serviço público destaca-se por ter sido o canal generalista com mais horas de emissão dedicada às leições — 8 horas e 45 minutos.

A SIC regista o segundo maior número acumulado, com 3.385.919 telespectadores distribuídos por cinco transmissões que totalizaram 4 horas e 35 minutos. A média foi de cerca de 677 mil telespectadores por transmissão, a maior da noite eleitoral.

A TVI segue-se com um total de 3.341.573 telespectadores, distribuídos por 3 horas e 58 minutos — cinco transmissões –, resultando numa média de cerca de 668 mil telespectadores por transmissão.

Terminando a análise dos generalistas, a CMTV acumulou 2.372.378 telespectadores nas suas 4 horas e 38 minutos de emissões, divididas por nove transmissões. Tal resultou numa audiência média de 263.598 telespectadores por programa.

Nos canais de informação, a CNN Portugal lidera a tabela na audiência acumulada — 2.211.471 telespectadores –, duração — 15 horas e 54 minutos –, transmissões — 17 –e audiência média por transmissão –130.087 telespectadores. A SIC Notícias teve 1.441.283 telespectadores no total das suas 15 horas e 38 minutos de transmissão, levando a uma média por transmissão de 102.949 telespectadores — tendo em conta as 14 emissões.

A RTP Notícias supera a News Now na audiência acumulada — 619.368 contra 531.927 telespectadores na Now — e no número de transmissões — 10 contra 7. No entanto, a News Now supera na duração acumulada — 9h49 contra as 9h34 da RTP Notícias — e audiência média por transmissão — 75.990 telespectadores contra os 61.937 do canal de notícias do serviço público.

No ranking de programas, a SIC voltou a destacar-se com o melhor resultado de um programa com “Presidenciais 26 Especial”, reunindo uma audiência média de 900.054 telespectadores — 10,2% — e um share de 17,8%. Já a TVI alcançou o seu melhor resultado da tabela das emissões presidenciais com “Presidenciais 26: Boca da Urna”, que reuniu em média 784.583 telespectadores — 8,9%– e um share de 15,4%. Finalmente, a RTP1 teve o “Presidenciais 2026:Hora dos Vencedores” como o seu programa mais visto, registando uma audiência média de 684.670 telespectadores — 7,7% — e um share de 13,3%.

Recorde-se que a TVI e a CNN, assim como a CMTV e a Now, optaram por emissões próprias. Já a SIC e RTP preferiram fazer simultâneos com os canais de informação.