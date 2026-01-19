Zurich oferece 9 mil milhões pela seguradora Beazley

O Zurich Insurance Group anunciou esta segunda-feira que apresentou uma proposta melhorada para adquirir 100% da seguradora Beazley plc, representando uma operação em libras de cerca de 9 mil milhões de euros. Uma proposta anterior, de 1.230 pence por ação, tinha sido rejeitada pelo Conselho da Beazley por “subvalorizar a empresa”.

A nova proposta prevê o pagamento 1.280 pence em dinheiro por ação, o que significa 56% acima do preço de fecho de 16 de janeiro de 2026 (820 pence), 56% acima da média ponderada pelo volume das últimas 30 sessões (822 pence), 27% acima da mediana dos preços-alvo dos analistas (1.010 pence) e 32% acima do preço histórico máximo da ação (973 pence).

A consequência na cotação foi imediata, com a ação da Beazley na Bolsa de Valores de Londres a subir aos 1.160 pence, mais de 40% acima da cotação de fecho na sexta-feira. A Beazley tem cerca de 98% do seu capital em free float sendo detida no máximo a 5% por diversos fundos de investimento.

Para a Zurich a operação oferece aos acionistas “valor certo e imediato em dinheiro, superior ao que a Beazley poderia alcançar no médio prazo através da sua estratégia atual”.

Vai criar um líder global em seguros especializados, com aproximadamente 15 mil milhões de dólares em prémios, combinando “experiência em subscrição, distribuição, tecnologia e resseguros”, acrescenta a seguradora suíça.

A concretizar-se a operação estaria alinhada com as prioridades estratégicas da Zurich, seria financiada por caixa existente, dívida e emissão de ações, e contribuiria para as metas financeiras de 2027.

O que é a Beazley?

A empresa foi fundada em 1986 na Lloyd’s of London, inicialmente para aproveitar oportunidades de seguros especializados. Em 2024, obteve cerce de 5,9 mil milhões de dólares em receitas, com 1,13 mil milhões de resultados líquidos. Já em 2023 os lucros tinham superado os mil milhões.

Com 2400 empregados, o seu principal negócio é em 32% seguros especializados como responsabilidade civil, Diretores & administradores, ambiental, médico e seguros de nicho, seguros de propriedade (26%), seguros ciber (20%) e ainda riscos marítimos e políticos.

Mais de 80% da sua atividade está estabelecida no Reino Unido mantendo escritórios na Europa, Ásia e Estados Unidos.