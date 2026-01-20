5 coisas que vão marcar o dia

Esta terça-feira, o INE vão revelar os índices de produção industrial de dezembro de 2025 e a Netflix vai apresentar os resultados do quarto trimestre de 2025. Já o primeiro-ministro vai receber na sua residência oficial a CGTP. A marcar o dia estão ainda os dados do PIB do Eurostat e a reunião dos ministros das Finanças e da Economia dos Estados-membros da União Europeia (Ecofin).

INE divulga produção industrial

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai revelar esta terça-feira os índices de produção industrial referente a dezembro de 2025. Em novembro, os preços na produção industrial diminuíram 3,3%, face ao mesmo período de 2024, refletindo as reduções de preços da Energia, dos Bens Intermédios e dos Bens de Consumo, com contributos de -1,6%, -1,2% e -0,9%, respetivamente. O agravamento do índice total deveu-se estritamente à Energia, sem a qual os preços da produção industrial diminuíram 2,0% (-2,8% em outubro).

Netflix apresenta resultados

Esta terça-feira, a Netflix vai apresentar os resultados do quarto trimestre de 2025. A gigante do streaming registou um aumento das receitas de 17% para 11,5 mil milhões de dólares no terceiro trimestre. Já o lucro líquido aumentou para 2,55 mil milhões de dólares, face aos 2,36 mil milhões do período homólogo.

Montenegro reúne-se com CGTP

Pelas 15h30, o primeiro-ministro vai receber na sua residência oficial a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP). A audiência realiza-se a pedido da CGTP após a realização da Greve Geral no passado dia 11 de dezembro e centra-se nas propostas de alteração à lei laboral. A semana passada, uma delegação da comissão executiva da CGTP entregou a Luís Montenegro um abaixo-assinado com mais de 190 mil assinaturas para “derrotar este pacote laboral”.

Quanto cresceu a economia na Zona Euro?

Esta terça-feira, o Eurostat vai atualizar os dados do Produto Interno Bruto e do emprego na Zona Euro e na União Europeia (UE) referente ao terceiro trimestre. Nos primeiros dados divulgados o gabinete estatístico manteve a evolução homóloga de 1,4% na Zona Euro, mas revê em ligeira alta o crescimento na comparação em cadeia, de 0,2% para 0,3%.

Ministros das Finanças reúnem-se no Ecofin

Os ministros das Finanças e da Economia dos Estados-membros da União Europeia reúnem-se esta terça-feira para o Conselho dos Assuntos Económicos e Financeiro (Ecofin). O Conselho começará com uma troca de pontos de vista sobre o programa de trabalho para as questões económicas e orçamentais durante a presidência cipriota, com base numa apresentação do ministro Keravnos, seguindo-se o debate sobre o impacto económico e orçamental da invasão da Ucrânia pela Rússia. Entre os pontos da ordem dos trabalhos está ainda a aprovação de PRR e as conclusões sobre o Relatório do Mecanismo de Alerta de 2026.