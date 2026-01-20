Afonso Gomes da Silva passa a sócio da Legalworks – Gomes da Silva & Associados

Afonso Gomes da Silva passa a sócio da Legalworks. Advogado na Sociedade, desde 2014, o novo sócio – a partir de 1 de janeiro de 2026 – integra o Departamento Corporate, desenvolvendo também prática na área de Entretenimento, com ligação à indústria da música e do cinema. Licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, presta assessoria a clientes nacionais e internacionais sobretudo nas áreas de direito comercial e societário e comunicação e entretenimento.

“A sua subida para a estrutura societária da Legalworks reflete o reconhecimento do seu percurso na Sociedade, representando uma forte aposta estratégica no reforço destas áreas com uma prática jurídica especializada e orientada para o crescimento sustentado dos seus clientes”, segundo comunicado do escritório.

O escritório foi fundado por Rui Gomes da Silva e conta com mais três sócios: Andrea Campos, Miguel Medina da Silva e André Pardal.

O escritório é uma sociedade full-service, com mais de 20 anos de existência, reconhecida no mercado da advocacia empresarial nacional e internacional, quer no setor público, quer entre os private clients. A LEGALWORKS – GOMES DA SILVA desenvolve a sua atividade com especial foco nos setores do Imobiliário, Turismo, Infraestruturas, Energia e Transportes.

Com escritório em Lisboa, a firma estabeleceu ainda parcerias no Porto, bem como em Varsóvia (Polónia), Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre (Brasil), através de colaborações estabelecidas com advogados e sociedades de advogados. No total, tem 17 advogados, dos quais quatro são estagiários.