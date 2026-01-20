AICEP contratualizou investimentos recorde de 3,6 mil milhões em 2025

Portugal atraiu 3,58 mil milhões de euros em grandes projetos de investimento em 2025, um novo recorde, de acordo com os dados avançados pelo Executivo esta terça-feira em Sines. Estes investimentos contratualizados pela AICEP no ano passado foram apoiados com 803 milhões de euros.

Esta terça-feira foram assinadas as minutas dos contratos de investimento, aprovadas em dezembro e janeiro, Calb, LiftOne, Savannah, Topsoe, Evebio e United PetFood. Seis empresas que respondem por um investimento de 3,07 mil milhões de euros, como o ECO avançou, a que somam 503,43 milhões de euros já contratualizados anteriormente, mas muito acima dos 420 milhões contratualizados em 2024.

Estes 3,58 mil milhões de euros em investimento contratualizado pela AICEP em 2025 ficam aquém da meta de 3,7 mil milhões definida como objetivo para o conjunto do ano, ainda sob a liderança de Ricardo Arroja, exonerado em junho do ano passado.

Os projetos de investimento contratados ao longo de 2025 comprometem-se a criar 6.600 postos de trabalho, 20% dos quais são emprego qualificado, um volume de negócios anual de 3,02 mil milhões de euros, o equivalente a 1% do PIB e exportações de 2,58 mil milhões por ano, ou seja, 3,4% das vendas nacionais para o exterior, de acordo com os dados divulgados esta manhã em Sines.

“Acresce um impacto muito significativo ao nível da produtividade, com o aumento do peso do Valor Acrescentado Bruto sobre o volume de negócios de 20% para 29%”, sublinhou a presidente da AICEP, Madalena Oliveira e Silva.

“Estamos perante investimentos de natureza exportadora, estruturante e estratégica, com elevado potencial de criação de valor para a economia nacional. Resultados que só são possíveis graças a uma relação sólida de confiança, cooperação e compromisso entre todos os parceiros envolvidos, e que reforçam a ambição de Portugal enquanto economia aberta, competitiva e orientada para o futuro”, acrescentou a responsável.

Os seis investimentos cujos contratos de investimento foram assinados esta terça-feira “representam a criação de 2.336 novos postos de trabalho, 643 dos quais altamente qualificados, em várias regiões do país”, sublinha o Ministério da Economia em comunicado. Representam um volume de investimento de 3.077 milhões de euros, com um incentivo contratualizado de 699,7 milhões de euros.

Calb, LiftOne, Savannah e Topsoe representam a criação de 2.132 novos postos de trabalho, 608 dos quais altamente qualificados, e receberam um apoio de 678 milhões de euros, tal como o ECO avançou em primeira mão, apoio esse concedido no âmbito do sistema de incentivos de mil milhões para Investimentos estratégicos.

Já os investimentos da Evebio e UnitedPetFood “resultam de candidaturas ao Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva e representam a criação de 204 novos postos de trabalho, 35 dos quais altamente qualificados”, explica o comunicado do Ministério da Economia. Estes dois projetos receberam no seu conjunto 21,6 milhões de euros.

O último investimento a ser aprovado no âmbito deste regime de incentivos é o da belga United PetFood que tem um projeto de investimento de 32,89 milhões de euros para construir uma fábrica em Rio Maior para produzir alimentos secos para animais de companhia. Vai receber um apoio de 9,8 milhões de euros e compromete-se a criar 50 novos postos de trabalho, dos quais 14 são altamente qualificados.