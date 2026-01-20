Advocatus

Antas da Cunha Ecija assessora a Lisbon Real Estate Limited

A equipa multidisciplinar envolvida, foi composta por Henrique Moser (Sócio), Joana Cunha de Almeida (Sócia) Margarida Asseiceira (Of Counsel) e Sofia Macedo de Faria (Associada).

A Antas da Cunha Ecija assessorou a Lisbon Real Estate Limited na alienação da totalidade do capital social da Projeto Rua de Santiago- sociedade proprietária e exploradora do Hotel Santiago de Alfama localizado no centro histórico de Lisboa -, à Frozen Memory. Com esta operação, a gestão do hotel passa a ser assegurada por uma marca de luxo brasileira. No contexto da operação, foi previamente segregado o projeto hoteleiro rural no Alentejo, permitindo a concentração da transação no ativo urbano e assegurando uma estrutura clara e eficiente para a sua transmissão.

A Antas da Cunha Ecija acompanhou a vendedora em todas as fases da operação, incluindo a estruturação da transação e a negociação da documentação contratual, bem como o acompanhamento do processo até à sua conclusão. A equipa multidisciplinar envolvida, foi composta por Henrique Moser (Sócio), Joana Cunha de Almeida (Sócia) Margarida Asseiceira (Of Counsel) e Sofia Macedo de Faria (Associada).

De acordo com Henrique Moser, sócio responsável pela transação e membro do CA da Antas da Cunha Ecija: “Esta operação representa um movimento relevante no segmento da hotelaria de luxo em Lisboa, uma vez que permite à vendedora concretizar a alienação de um ativo emblemático com uma estrutura contratual sofisticada e adequada à mitigação de riscos, num mercado altamente competitivo e em evolução”. E sublinha: “Esta transação evidencia bem a crescente complexidade jurídica das operações no setor da hotelaria de luxo e a importância de uma estruturação cuidada”.

