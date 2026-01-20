Aplicação gov.pt registou mais de 750 mil acessos no dia das eleições presidenciais

O Governo anunciou esta terça-feira que a aplicação gov.pt registou um pico de acessos no dia das eleições presidenciais. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado para a Digitalização, Bernardo Correia, durante a audição regimental na Comissão de Reforma do Estado e Poder Local.

Segundo o governante, foram registados “mais de 750 mil acessos à aplicação gov.pt e cerca de 73 mil visualizações do Cartão de Cidadão Digital”, funcionalidade que permite votar sem necessidade do cartão físico.

Bernardo Correia adiantou ainda que a app gov.pt angariou mais de 400 mil novos utilizadores nos últimos seis meses, ultrapassando os 2,8 milhões de documentos adicionados na aplicação e contando atualmente com mais de quatro milhões de Chaves Móveis Digitais ativas.

Outra medida implementada recentemente pelo Governo prende-se com a possibilidade de os pais adicionarem, na sua conta pessoal da gov.pt, o Cartão de Cidadão dos filhos. De acordo com o secretário de Estado, já foram registados “mais de 28 mil cartões” através desta funcionalidade.

Presente na audição esteve também Gonçalo Matias, ministro Adjunto e da Reforma do Estado, que revelou que a Loja de Cidadão Virtual, lançada em novembro passado, já realizou mais de 200 mil atendimentos. O ministro acrescentou que, nas Lojas de Cidadão físicas, foram efetuados em 2025 cerca de “6,5 milhões de atendimentos“, admitindo, no entanto, que não houve uma diminuição proporcional dos atendimentos presenciais.

Gonçalo Matias anunciou ainda que a Carteira Digital para empresas será lançada a 26 de janeiro. Numa primeira fase, a ferramenta vai incluir o Cartão de Empresa, o Registo Central de Beneficiário Efetivo (RCBE) e as declarações de não dívida à Segurança Social e à Autoridade Tributária.