Audiência em Espanha do jogo Almería-Deportivo de La Coruña supera em 64,5% a do jogo Manchester City-Manchester United

Embora a Premier League seja considerada uma das principais ligas internacionais de futebol, os dados de audiência em Espanha revelam uma realidade diferente: o interesse do espetador espanhol está firmemente ancorado no futebol nacional.

Os dados de audiência média, fornecidos pela Kantar, mostram uma diferença difícil de ignorar. Em Espanha, os jogos protagonizados pelas equipas do chamado Big 6 da c atingem uma audiência média de 29 000 espetadores. Trata-se, na sua maioria, de jogos transmitidos na televisão por assinatura, cujo alcance é ampliado pontualmente graças ao acordo de distribuição entre a DAZN e a Movistar. Um exemplo recente é o clássico entre Manchester United e Manchester City, que foi transmitido simultaneamente na DAZN 1, Movistar Plus+ e no canal da Liga dos Campeões e cuja audiência registou 62 000 espetadores em Espanha, enquanto o jogo da LALIGA HYPERMOTION entre o Almería e o Deportivo de La Coruña ultrapassou os 102 000.

Os dados são ainda mais reduzidos quando se trata de jogos fora do Big 6. Nesse caso, a Premier League mal ultrapassa os 5.000 espetadores em média na Espanha, um número residual se comparado com a oferta nacional. A comparação torna-se especialmente significativa quando se observa o desempenho da LALIGA HYPERMOTION. Esta divisão atinge uma audiência média de 43.500 espetadores na televisão por assinatura, apesar de competir em muitas ocasiões em horários coincidentes com jogos da LALIGA EA SPORTS.

Este dado representa 47% mais audiência do que os jogos do Big 6 da Premier League em Espanha. Além disso, os jogos com clubes históricos ou com grande enraizamento social atingem audiências próximas dos 100 000 espetadores, o que equivale a 40% mais do que a audiência obtida no derby Manchester United vs Manchester City. De facto, os 20 jogos mais vistos da LALIGA HYPERMOTION têm uma média de 109 000 espetadores, 75% a mais do que o clássico Manchester United–Manchester City transmitido neste mesmo fim de semana.

Se o foco for transferido para a LALIGA EA SPORTS, excluindo o Real Madrid, o FC Barcelona e o Atlético de Madrid, a diferença aumenta ainda mais. Os jogos de clubes de perfil médio da primeira divisão espanhola registam uma audiência média de 184 000 espetadores na televisão por assinatura. Um número que representa 520% a mais de audiência do que a média dos jogos dos Big 6 da Premier League em Espanha.