BCP vai antecipar reembolso de 500 milhões em dívida

O BCP anunciou esta terça-feira que irá reembolsar antecipadamente 500 milhões de euros em dívida prevista para o próximo ano, no dia 12 de fevereiro, de acordo com um comunicado divulgado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O banco informou, assim, sobre a “decisão de reembolso antecipado” de “Senior Preferred Fixed to Floating Rate Notes”, previstas para 2027 “atualmente em circulação, no montante de 500 milhões de euros”.

O BCP lembrou que esta dívida foi “emitida a 12 de fevereiro de 2021”, sendo que o “reembolso antecipado das ‘Notes’ terá lugar na data de reembolso antecipado prevista nos seus termos finais, 12 de fevereiro de 2026, pelo respetivo montante de capital em dívida acrescido de juros vencidos”.