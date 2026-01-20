BELIM reforça equipa com Inês Moreira dos Santos

A BELIM, boutique na área fiscal, anuncia a integração de Inês Moreira dos Santos como Associate Partner, reforçando a sua equipa com uma advogada de reconhecida experiência em Direito Fiscal.

Inês Moreira dos Santos conta com cerca de 20 anos de experiência na área do Direito Fiscal, com especial foco em planeamento fiscal nacional e internacional, operações de reestruturação e assessoria fiscal em operações financeiras, tanto a nível nacional como internacional.

Ao longo do seu percurso profissional, integrou sociedades de advogados como a Garrigues e a Vieira de Almeida, tendo ainda desempenhado funções como advogada in-house no Banco Comercial Português (BCP), na Direção de Assessoria Fiscal, onde aprofundou a sua experiência no setor bancário. Transita agora da Antas da Cunha Ecija.

“A integração da Inês representa um passo muito relevante na consolidação da BELIM enquanto boutique fiscal de referência. O seu percurso e profundidade técnica reforçam a nossa capacidade de acompanhar os clientes em matérias fiscais cada vez mais complexas e exigentes”, segundo comunicado do escritório.

Também em janeiro de 2026, no âmbito de um acordo de cooperação com a Rennes School of Management, a BELIM acolhe Louise Maudet, licenciada em Ciências da Gestão, com experiência em Gestão de Patrimónios e otimização de carteiras de clientes privados, reforçando a aposta da sociedade na cooperação internacional e na formação de jovens talentos.