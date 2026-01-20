Carteira Digital da Empresa chega com quatro documentos dia 26 de janeiro

A Carteira Digital da Empresa vai ser lançada em 26 de janeiro, contando com quatro documentos, anunciou o ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias.

“A carteira digital, numa primeira fase, vai conter o cartão de empresa, o Registo Central de Beneficiário Efetivo (RCBE), a declaração não dívida à Segurança Social e a declaração não dívida à Autoridade Tributária e depois vai sendo alargada”, afirmou o governante no Parlamento.

Gonçalo Matias referiu também que o alargamento da disponibilidade dos documentos está em linha com aqueles que os bancos exigem a uma empresa.

“Hoje, os bancos, com o compliance a que estão obrigados, exigem um número muito elevado de documentos e parece-nos, portanto, um bom benchmark, uma boa comparação, olhar para aquilo que um banco exige a uma empresa e disponibilizar toda essa documentação na carteira”, disse.

O ministro afirmou que o objetivo é ir expandindo os documentos que constam na carteira “até que o empresário consiga fazer toda a sua vida a partir” dali.

A carteira digital para as empresas vai ser lançada no dia 26 de janeiro. Em 14 de outubro, o ministro Gonçalo Matias disse que esta “Business Wallet” seria semelhante à carteira digital pessoal ID.Gov.

O governante, que falava na comissão parlamentar da Reforma do Estado e do Poder local, referiu que Portugal será o primeiro país da União Europeia a disponibilizar esta ferramenta.