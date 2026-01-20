Centros do IEFP fecham 2025 com menos 36 mil desempregados inscritos

Os centros do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) terminaram o ano de 2025 com menos 36 mil inscritos do que no ano anterior, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira. Já as ofertas de emprego aumentaram quase 19% entre dezembro de 2024 e o mesmo mês de 2025.

“No fim do mês de dezembro de 2025, estavam registados, nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas, 299.423 indivíduos desempregados“, informa o IEFP esta terça-feira.

Em comparação com o mesmo mês de 2024, verificou-se uma diminuição de 10,8% do número de desempregados inscritos. Em causa estão 36.242 pessoas.

Já face a novembro, o desemprego registado recuou de modo mais ligeiro: -0,01%. No total, no final de dezembro, havia menos 29 desempregados inscritos no IEFP do que no mês anterior.

“A nível regional, no mês de dezembro de 2025, o desemprego diminuiu em termos homólogos em todas as regiões“, acrescenta o IEFP, que indica que o recuo mais acentuado foi observado na Madeira (-16%).

Por outro lado, em cadeia, o desemprego registado decresceu no Norte e no Centro, mas aumentou nas demais regiões dos países, tendo o Algarve registado o acréscimo mais expressivo (+15,5%).

Quanto aos diferentes setores de atividade, há a notar que o desemprego diminuiu, em termos homólogos, em todos os setores: no agrícola, o recuo foi de 11,3%, no secundário a diminuição foi de 6,1% e nos serviços o decréscimo foi de 5,9%.

E no que diz respeito às ofertas de emprego por satisfazer, o IEFP avança que, no final de dezembro de 2025, totalizavam 11.472 oportunidades de trabalho nos serviços de emprego de todo o país.

“Este número corresponde a um aumento das ofertas em ficheiro na análise anual (+1.817; +18,8%) e a uma redução face ao mês anterior (-6 130; -34,8%)”, salienta o IEFP.

