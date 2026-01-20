CEO da EDP e ministra da Energia reuniram-se com Bill Gates em encontro ibérico

Madrid foi palco de uma reunião entre o ex-líder e fundador da Microsoft, Bill Gates, e representantes de empresas elétricas da Península Ibérica, assim como responsáveis governamentais, avança o jornal El Mundo. A portuguesa EDP marcou presença através do CEO Miguel Stilwell d’Andrade, e a ministra da Energia, Maria da Graça Carvalho, também integrou o grupo.

O objetivo do encontro foi analisar a situação das redes elétricas em Espanha e Portugal, centrando-se no Pacote de Redes Europeu, a principal iniciativa regulatória de Bruxelas para expandir as redes elétricas na União Europeia.

O tema surge numa altura em que tecnológica norte-americana já anunciou projetos de centros de dados avaliados em cerca de 20 mil milhões de euros na Península Ibérica. Na reunião, a Microsoft terá aproveitado para discutir as condições de investimento e financiamento necessárias para grandes projetos de redes na região, que serão essenciais para o desenvolvimento dos centros de dados que a empresa planeou para o território.

A Microsoft prevê investir “mais de dez mil milhões de dólares a partir do início de 2026” para trazer até Sines 12.600 placas gráficas “de última geração” NVidia Blackwell Ultra GB30, que serão instaladas no centro de dados da Start Campus. A nível europeu, a empresa prevê duplicar a capacidade dos data centers em 16 Estados membros até 2027.

Além das presenças portuguesas, o El Mundo dá conta da participação de dirigentes da Iberdrola — Hugh Elliot o presidente executivo — e da empresa de operação da rede de transmissão Redeia.

A reunião desta segunda-feira foi promovida por organizações de investimento ligadas a Bill Gates, a Breakthrough Energy e a Cleantech for Iberia. Pedro Sanchez, o primeiro-ministro espanhol, e a ministra da Transição Ecológica do mesmo país, Sara Aagesen, não estiveram presentes dada a tragédia ferroviária em Adamuz.

Bill Gates abandonou o Conselho de Administração da Microsoft em 2020, mas mantém-se ligado à tecnológica como acionista e consultor.

Contactada pelo ECO, a EDP preferiu não comentar, apontando que a reunião seguiu as regras de Chatham House. O Ministério também não respondeu imediatamente às perguntas colocadas sobre os objetivos e conclusões do encontro.