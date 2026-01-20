Dean da Nova SBE considera “completamente irrealista” proibir IA nas universidades

O dean da Nova School of Business and Economics (Nova SBE), Pedro Oliveira, considera “impossível” proibir o avanço da inteligência artificial (IA) nas escolas, depois de um grupo de professores do ensino superior ter assinado um manifesto nesse sentido, por considerar que o uso de IA generativa está a formar “cretinos digitais”.

“Foi notícia um manifesto de um conjunto de colegas meus, professores universitários e não só, que basicamente prepararam um manifesto a sugerir que a IA devia ser proibida nas universidades. Eu estou nos antípodas disto”, afirmou Pedro Oliveira, intervindo na 5.ª Talk .IA promovida pelo ECO.

“Não só é completamente irrealista, é impossível, como, mesmo que eu fosse a favor, gostava de saber como é que isto é aliás fazível nos dias de hoje”, afirmou o dean de uma das maiores e mais conceituadas escolas de negócios do país. “Acho que nós temos que lidar com isto, é um desafio muito grande para todos nós. Proibir não é de todo a solução”, reiterou.

Na intervenção, Pedro Oliveira destacou que “a solução nas universidades vai ter de passar pelo contrário”. Recordando estar a assinalar três anos no cargo, o dean da Nova SBE afirmou que “a primeira decisão” que foi tomada após tomar posse foi “incentivar, abraçar, promover” o uso de IA “o máximo possível”. Os alunos, mas também os professores, “para perceberem o impacto que isto ia ter” nas disciplinas que lecionam.

“Três anos depois, temos algumas experiências de algumas coisas que fizemos e correram bem e algumas coisas que correram menos bem”, admitiu Pedro Oliveira. No entanto, assumiu ter “uma visão bastante positiva sobre o impacto que a IA pode ter”, sem esquecer também os riscos inerentes a tecnologias deste tipo.

O dean da Nova SBE comparou este momento com o movimento pela proibição das calculadoras “nos anos 60”. “Também houve muitas manifestações em Nova Iorque contra as calculadoras. Sabemos que se calhar usar calculadoras logo nos primeiros graus do sistema de educação não faz muito sentido, mas proibir ainda faz menos”, rematou.

No sábado, 17 de janeiro, o jornal Público noticiou que um grupo composto por dezenas de professores universitários preparou e assinou um manifesto a apelar à proibição da IA generativa na educação em Portugal: “É certo que os caminhos e as soluções alternativas estarão ainda por construir e terão de passar pelo controlo público, transparente e democrático da tecnologia, colocando-a ao serviço do desenvolvimento e do bem-estar humano, mas o ponto de partida urgente não pode ser outro que não o da proibição do uso da IA”, lê-se no documento disponibilizado pelo jornal.

Os assinantes referem também “a incapacidade para penalizar ou até mesmo identificar com rigor práticas académicas fraudulentas” e destacam que “a saúde mental dos estudantes bate no fundo, os níveis de ansiedade sobem a píncaros e, convertidos em cretinos digitais, demonstram muito pouca curiosidade intelectual ou entusiasmo pela enorme e desafiante aventura do conhecimento”.

Trump é “grande oportunidade” para as universidades europeias

Na 5.ª Talk .IA do ECO, onde abordou também os benefícios e riscos da IA no setor da saúde, o dean da Nova SBE e fundador da Patient Innovation — uma rede social de partilha de inovações geradas pelos próprios utentes, cuidadores ou profissionais de saúde — salientou que as medidas da Administração Trump nos EUA que afetam a academia representam uma “grande oportunidade” para as universidades europeias.

“Na vida, a melhor maneira de lidar com os problemas é esquecer que são problemas e vê-los como oportunidades. De facto o que está a acontecer hoje nos EUA é uma grande oportunidade para a Europa”, começou por dizer. E acrescentou: “Sou diretor de uma escola em Portugal que, quando vê o que está a acontecer nas universidades americanas, percebe que isto é uma enorme oportunidade para as universidades europeias.”

Na vida, a melhor maneira de lidar com os problemas é esquecer que são problemas e vê-los como oportunidades. Pedro Oliveira Dean da Nova SBE

O responsável anteviu também um “êxodo de académicos americanos para escolas europeias ou para outras partes do planeta” onde haja “capacidade para os acolher”.

“Isso pode ser uma grande oportunidade. Se calhar a Europa está a tornar-se numa espécie de reserva moral do mundo. Certamente, nós começamos a sentir isso nas universidades e já temos hoje colegas americanos aqui a fazer sabáticas connosco e sabemos que não estão só a fazer uma sabática. Estão a experimentar como é que é viver em Portugal porque se calhar eles no futuro transformam a sabática numa coisa um bocadinho mais prolongada”, indicou o professor.

Pedro Oliveira foi o orador principal da 5.ª Talk .IA do ECO, que abordou o uso de IA no setor da Saúde. A iniciativa inseriu-se na Comunidade .IA, um projeto editorial para discutir e promover o uso de IA nas empresas e na sociedade.