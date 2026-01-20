Estes são os melhores alunos de economia do País

O Governador do Banco de Portugal distinguiu esta terça-feira os melhores alunos dos principais cursos de economia do País, convidando os jovens a manterem-se “insistentes” na sua exigência e ativos na busca de caminhos para o desenvolvimento nacional.

Na cerimónia de entrega dos prémios, que decorreu esta terça-feira no Museu do Dinheiro, em Lisboa, Álvaro Santos Ferreira afirmou que a iniciativa olha para o passado mas também para o futuro, uma vez que pretende distinguir “o valor do vosso trabalho e o contributo futuro que poderão dar”.

Depois de enaltecer o legado do Professor Jacinto Nunes, que dá nome ao prémio, o Governador incentivou os jovens premiados a manterem “o vosso olhar crítico e a vossa criatividade”.

“Mantenham-se descontentes, inconformados, insistentes. Façam perguntas. Este prémio é um convite para tudo o que ainda vão construir“, afirmou Santos Pereira, perante uma plateia composta pelos premiados, pelas suas famílias e por responsáveis das instituições de ensino.

O Prémio Professor Jacinto Nunes distingue os alunos que obtiveram a melhor média final na licenciatura em Economia nos estabelecimentos de ensino superior cuja média do último candidato admitido foi igual ou superior a 140 pontos.

Esta é já a décima edição desta iniciativa do Banco de Portugal e refere-se ao ano letivo de 2024/2025. Nos termos do regulamento, cada aluno distinguido recebe um prémio de dois mil euros e a possibilidade de realizar um estágio profissional no Banco de Portugal.

Lista dos galardoados:

Camila Rita Pereira Valério de Barros Monteiro – Catolica Lisbon – School of Business and Economics

Cláudia Pereira Moreira – Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho

Joana Sofia Martinho Machado – ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão

João Pedro Monteiro Pereira – ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa

Joaquim Pais Borges Rodrigues – NOVA School of Business and Economics

José Pedro Oliveira Costa – Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra

Maria dos Reis Araújo – Universidade de Aveiro

Rui Miguel Ribeiro da Costa – Faculdade de Economia da Universidade do Porto

Tiago Sousa Duarte Neves – Católica Porto Business School