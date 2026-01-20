Estes são os melhores alunos de economia do País
Prémio Jacinto Nunes é atribuído pelo Banco de Portugal. Álvaro Santos Pereira instou os jovens vencedores a manterem-se "inconformados" e a "fazerem perguntas".
O Governador do Banco de Portugal distinguiu esta terça-feira os melhores alunos dos principais cursos de economia do País, convidando os jovens a manterem-se “insistentes” na sua exigência e ativos na busca de caminhos para o desenvolvimento nacional.
Na cerimónia de entrega dos prémios, que decorreu esta terça-feira no Museu do Dinheiro, em Lisboa, Álvaro Santos Ferreira afirmou que a iniciativa olha para o passado mas também para o futuro, uma vez que pretende distinguir “o valor do vosso trabalho e o contributo futuro que poderão dar”.
Depois de enaltecer o legado do Professor Jacinto Nunes, que dá nome ao prémio, o Governador incentivou os jovens premiados a manterem “o vosso olhar crítico e a vossa criatividade”.
“Mantenham-se descontentes, inconformados, insistentes. Façam perguntas. Este prémio é um convite para tudo o que ainda vão construir“, afirmou Santos Pereira, perante uma plateia composta pelos premiados, pelas suas famílias e por responsáveis das instituições de ensino.
O Prémio Professor Jacinto Nunes distingue os alunos que obtiveram a melhor média final na licenciatura em Economia nos estabelecimentos de ensino superior cuja média do último candidato admitido foi igual ou superior a 140 pontos.
Esta é já a décima edição desta iniciativa do Banco de Portugal e refere-se ao ano letivo de 2024/2025. Nos termos do regulamento, cada aluno distinguido recebe um prémio de dois mil euros e a possibilidade de realizar um estágio profissional no Banco de Portugal.
Lista dos galardoados:
Camila Rita Pereira Valério de Barros Monteiro – Catolica Lisbon – School of Business and Economics
Cláudia Pereira Moreira – Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho
Joana Sofia Martinho Machado – ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão
João Pedro Monteiro Pereira – ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa
Joaquim Pais Borges Rodrigues – NOVA School of Business and Economics
José Pedro Oliveira Costa – Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
Maria dos Reis Araújo – Universidade de Aveiro
Rui Miguel Ribeiro da Costa – Faculdade de Economia da Universidade do Porto
Tiago Sousa Duarte Neves – Católica Porto Business School
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Estes são os melhores alunos de economia do País
{{ noCommentsLabel }}