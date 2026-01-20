Eversheds Sutherland reforça estrutura de sócios com sete promoções internas e contratação

A Eversheds Sutherland anuncia a nomeação de seis novos sócios de capital, uma promoção a sócia convidada e uma contratação externa para a categoria de sócia.

Assim, a Eversheds Sutherland promoveu a sócios de capital os advogados João Osório de Castro, Gonçalo Mexia e António Cid (Societário e Fusões e Aquisições), Bruno Arez Martins (Fiscal), Sofia Ferreira Enriquez (Contencioso e Seguros) e Dirce Rente (Penal, Contraordenacional e Compliance).

Adicionalmente, Teresa Pessoa e Costa foi promovida a sócia convidada.

A sociedade anuncia ainda a contratação de Teresa Oliveira Braga, como sócia convidada, especialista em Direito Fiscal, que transita da PLMJ com mais de 15 anos de experiência jurídica.

Rodrigo Almeida Dias, managing partner da Eversheds Sutherland, sublinha que “estas promoções e o reforço da equipa de direito fiscal com a Teresa Oliveira Braga refletem a nossa visão de futuro, que passa por criar valor acrescentado através do investimento contínuo no talento humano. Fortalecemos áreas que consideramos cruciais para os nossos clientes, garantindo soluções fiscais multidimensionais e integradas num contexto onde o compliance e a agilidade regulatória são determinantes.”

Com estas mudanças, “reforçamos a nossa ambição de liderar a evolução do setor jurídico, antecipando desafios e criando soluções que integrem tecnologia, sustentabilidade e excelência técnica. O nosso objetivo é estar sempre um passo à frente, garantindo valor real para os clientes num contexto global em constante transformação”, segundo comunicado do escritório.

Com mais de 70 escritórios em todo o mundo e mais de 3 mil advogados, a Eversheds Sutherland está presente em mais de 30 países africanos através da Eversheds Sutherland Africa Alliance, em mais de 20 países sul-americanos através da Eversheds Sutherland Latin America Alliance, em mais de 40 países englobados pela Eversheds Sutherland Asia Pacific Alliance e, ainda, através de uma rede de mais de 200 escritórios parceiros em todo o mundo.