Falência da Premier Insurance leva 16,000 pessoas no Reino Unido à procura de novo seguro automóvel

Após a empresa, com sede em Gibraltar, entrar em administração controlada, cerca de 16.000 subscritores de apólices de seguros automóveis no Reino Unido foram afetados.

De acordo com a Insurance Business Magazine, foi a 14 de outubro de 2025 que a Premier Insurance entrou em controlo de administração, na sequência de um pedido ao Supremo Tribunal de Gibraltar. A seguradora tinha vindo a enfrentar dificuldades financeiras prolongadas, incluindo perdas significativas com sinistros, inflação, bem como problemas no sistema de gestão de sinistros.

Em janeiro de 2025, a seguradora deixou de subscrever apólices, segundo o Daily Record.

A Autoridade de Conduta Financeira (Financial Conduct Authority – FCA) britância já veio dizer, no princípio deste mês, que os clientes afetados ainda têm atualmente cobertura de seguro automóvel em vigor, mas alertou que o âmbito da proteção pode variar consoante a apólice e as circunstâncias do sinistro.

A Insurance Business Magazine avança ainda que os clientes no Reino Unido vão poder beneficiar da proteção do Financial Services Compensation Scheme (FSCS), apesar deste normalmente cobrir apenas sinistros válidos e não o valor total remanescente de uma apólice cancelada.

Os mediadores estão agora a contactar e a informar os clientes do sucedido, organizando uma cobertura alternativa de forma a evitar interrupções no seguro automóvel obrigatório, visto que no Reino Unido conduzir sem seguro, mesmo que por um curto período, constitui uma infração penal.