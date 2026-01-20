Flexdeal propõe aumentar posição na Raize para até 51%

A sociedade Flexdeal informou esta terça-feira que apresentou ao Banco de Portugal a intenção de aumentar a participação qualificada na empresa de pagamentos Raize para até 51% do capital social e dos direitos de voto.

Em causa está uma aquisição por parte da primeira sociedade de investimento mobiliário para o fomento da economia (SIMFE) em Portugal de até 89.500 ações da Raize ao preço de mercado (0,81 euros a 31 de dezembro de 2025), de acordo com a informação divulgada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A aquisição, num valor que rondará os 72 mil euros com base na cotação atual, tem como objetivo “potenciar a criação de valor” quer para os acionistas da Flexdeal quer para os da Raize através de futuras parcerias, e quiçá vir a reforçar a posição concorrencial e tecnológica de ambas.

A meta da transação é igualmente contribuir para o lançamento de novas ofertas inovadoras no mercado, portanto aumentar o portefólio para investidores na plataforma e para os tomadores dos empréstimos, bem como tentar aumentar a quota de mercado da Raize no mercado de crédito, designadamente junto das médias empresas. Porém, ainda se encontra sujeita à aprovação do supervisor da banca.

A Flexdeal é atualmente a maior acionista da Raize, sendo detentora de 2.460.523 de ações, que representam uma posição minoritária de 49,21 % da Raize.

“A concretização da aquisição ocorrerá apenas em caso de obtenção da autorização ou não oposição do Banco de Portugal ao aumento de participação qualificada na Raize, caso em que representará um aumento de posição por parte da Flexdeal”. Assim, a SIMFE passará a deter até 2,5 milhões de ações representativas de 51% do capital social e direitos de voto da Sociedade.