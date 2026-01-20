Fundação Jiménez Díaz e o Hospital Universitário La Paz lideram os principais rankings hospitalares

A Fundação Jiménez Díaz e o Hospital Universitário La Paz, juntamente com centros como o Hospital Clínic de Barcelona, o Hospital Universitário Vall d’Hebrón, o Hospital Universitário Gregorio Marañón, o Hospital Clínico San Carlos ou o Hospital Universitário 12 de Outubro são, entre outros, alguns dos que também aparecem com mais frequência nos principais indicadores de saúde.

A edição do ranking “Merco Saúde 2025” destaca os hospitais La Paz, Gregorio Marañón e Clínic de Barcelona como líderes. A partir dos resultados dos principais rankings publicados em 2025, é possível estabelecer um consenso sobre os hospitais mais bem avaliados a nível nacional. Este consenso é construído a partir da análise conjunta de diferentes classificações que utilizam metodologias e critérios de avaliação diferentes, e permite confirmar um top 10 de centros que se repetem de forma recorrente.

Esta análise comparativa baseia-se nos resultados do «Merco Salud 2025», no ranking «World’s Best Hospitals 2025» da Newsweek, no «Índice de Excelência Hospitalar (IEH)» elaborado pelo Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, e a classificação dos «Melhores Hospitais de Espanha» da Forbes, todos eles referentes ao ano de 2025 e atualizados anualmente. Estes rankings proporcionam abordagens globais, específicas e complementares, ao priorizarem diferentes indicadores estruturais de acordo com as respetivas metodologias de avaliação do desempenho hospitalar.

Nesse sentido, a classificação internacional da Newsweek avalia hospitais de diferentes países com base em indicadores relacionados com os resultados clínicos, a segurança do paciente, a experiência de assistência e a avaliação por especialistas internacionais. Em fevereiro de 2025, divulgou a sua classificação World’s Best Hospitals 2025, na qual, mais uma vez, centros como o Hospital Universitário La Paz, o Hospital Universitário 12 de Outubro, o Clínic de Barcelona, o Hospital Geral Universitário Gregorio Marañón ou o Hospital Universitário Fundación Jiménez Díaz, entre outros, voltaram a figurar entre os doze centros espanhóis incluídos na lista geral dos melhores hospitais do mundo, juntamente com alguns dos grandes hospitais de referência do sistema de saúde internacional.

Por sua vez, o Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada elabora anualmente o Índice de Excelência Hospitalar (IEH), que analisa variáveis relacionadas com a inovação, a experiência do paciente, a governança e a sustentabilidade dos centros de saúde. Este índice consolidou-se durante a última década como uma ferramenta de referência para profissionais de saúde, gestores e a comunidade científica, oferecendo uma visão comparativa e independente sobre a evolução dos modelos hospitalares em Espanha.

No IEH 2025, última edição disponível publicada em dezembro, a Fundação Jiménez Díaz ocupa o primeiro lugar pelo décimo ano consecutivo, seguida pelo Hospital Universitário La Paz e pelo Hospital Universitário Vall d’Hebron.

Também a nível nacional, a Forbes Espanha publica anualmente diferentes classificações sanitárias baseadas na análise de mais de 700 hospitais do país, tomando como referência rankings nacionais e internacionais, prémios obtidos e os principais marcos alcançados por cada centro.

Todos os anos, esta importante publicação divulga a sua seleção dos 25 melhores hospitais de Espanha, uma classificação geral elaborada a partir de diferentes índices e parâmetros, entre os quais os prémios recebidos, os resultados assistenciais e os avanços organizacionais. Na última edição, o Hospital Universitário Fundación Jiménez Díaz lidera o ranking, seguido por outros centros de referência, como o Hospital Universitário La Paz e o Hospital Universitário 12 de Octubre.

Segundo a Forbes, esta lista oferece uma radiografia do sistema hospitalar espanhol como um todo, complementada com classificações específicas por especialidades, nas quais os mesmos centros ocupam posições de destaque em função da sua força assistencial e clínica.

Os especialistas em avaliação sanitária sublinham que as variações anuais nas classificações respondem, em muitos casos, a ajustes metodológicos, alterações no peso dos indicadores ou à incorporação de novas variáveis, pelo que recomendam analisar os resultados numa perspetiva comparativa e longitudinal. Neste sentido, as diferentes classificações não oferecem uma visão exclusiva, mas sim complementar, do sistema hospitalar espanhol e do seu posicionamento no contexto internacional.

Nesta linha, os especialistas destacam o valor do consenso obtido ao analisar conjuntamente os quatro principais rankings, uma vez que a diversidade de abordagens e a equidade metodológica proporcionam uma visão mais equilibrada e sólida do desempenho hospitalar.