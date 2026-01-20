Galp fornece eletricidade ao Exército e Força Aérea por mais de 6,4 milhões

A Petrogal vai fornecer eletricidade ao Exército Português e à Força Aérea Nacional num valor total de mais de 6,4 milhões de euros. Os contratos, fechados em dezembro, têm duração de um ano. A subsidiária da Galp ganhou ainda o contrato de fornecimento de gás natural para o Exército Português, no valor de mais de 721 mil euros.

Em dezembro, a Petrogal fechou contratos com o Exército para o fornecimento de serviços de energia, com o maior contrato para o fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para Portugal Continental, no valor de 5.695.525,90 euros, valor a que acresce o IVA em vigor. Para o fornecimento deste serviço, concorreram ainda A EDP, Iberdrola e a Endesa, refere a informação prestada no Portal Base.

Endesa, EDP, Gold Energy e Petrogal também apresentaram proposta para o fornecimento de gás natural em regime de mercado livre para Portugal Continental para o Exército, tendo a subsidiária da Galp ganho o contrato no valor de 721.578,60 euros (mais IVA), pode ler-se na documentação disponível no Portal Base.

A subsidiária da Galp foi ainda a escolhida pela Força Aérea para o fornecimento de eletricidade. O contrato, com duração de um ano, estipula que pelo serviço este ramo das Forças Armadas irá ter um encargo máximo de 2.357,723,58 euros, montante a que acresce o IVA em vigor, refere ainda o contrato publicado no Portal Base.

No setor de defesa e segurança, a Petrogal, recorde-se, é ainda fornecedora de combustíveis de combustíveis rodoviários em postos de abastecimento em Portugal continental da Guarda Nacional Republicana (GNR). Um contrato de um ano com um valor de mais de 8,8 milhões de euros, tal como noticiou o ECO/eRadar.