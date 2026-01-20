Gouveia e Melo lidera exposição televisiva na primeira volta da campanha presidencial

António José Seguro e André Ventura, os dois candidatos que passaram para a segunda volta, ocupam apenas o quarto e quinto lugar, respetivamente. Em dezembro, André Ventura liderou na exposição.

O candidato à Presidência da República Henrique Gouveia e Melo protagonizou 126 notícias durante a primeira volta da campanha eleitoral, tendo sido o candidato que mais tempo nas notícias televisivas nos canais generalistas em sinal aberto — um total de 4 horas e 50 minutos no conjunto de RTP1, RTP2, SIC e TVI.

De acordo com os dados do serviço e-telenews da Mediamonitor, do grupo Marktest, entre 1 e 16 de janeiro, na segunda posição surge João Cotrim de Figueiredo, com 124 notícias e 4 horas e 47 minutos de exposição, seguido por Luís Marques Mendes, com 119 notícias e 4 horas e 45 minutos.

Os vencedores da noite eleitoral, António José Seguro e André Ventura, completam o top 5. António José Seguro, em quarto lugar, interviu em 113 notícias com uma duração de 4 horas e 34 minutos. Com 109 notícias, está André Ventura, em quinto lugar, tendo sido protagonista em 4 horas e 13 minutos de noticiário nos principais blocos informativos. As restantes posições do ranking foram ocupadas por Catarina Martins, António Filipe e Jorge Pinto.

No acumulado do ano de 2025, Luís Montenegro lidera a lista de figuras com maior tempo de exposição mediática. O primeiro-ministro protagonizou 1819 notícias, totalizando 89 horas e 57 minutos de duração, seguido por André Ventura, com 1619 notícias e 78 horas e 15 minutos.

O ranking de protagonistas de notícias em TV é elaborado com base em informação retirada do serviço e-telenews da Mediamonitor. Servem de base à sua elaboração as notícias veiculadas nos serviços regulares de informação da RTP 1 — Jornal da Tarde, Portugal em Direto e Telejornal–, RTP 2 — Jornal 2 –, SIC — Primeiro Jornal e Jornal da Noite— e TVI —TVI Jornal e Jornal Nacional –.

Para que uma individualidade seja considerada protagonista de uma notícia, a sua intervenção na mesma deve ser direta; sendo que, uma notícia pode ter mais do que um protagonista associado. As intervenções de comentadores televisivos com espaços fixos (ex: Paulo Portas) não são consideradas neste Top.

André Ventura mantém-se protagonista na exposição televisiva em dezembro

As presidenciais ocuparam os holofotes da exposição mediática em dezembro, com o candidato à presidência da República André Ventura a liderar a lista de protagonistas da informação. O presidente do Chega manteve a primeira posição ocupada em novembro, ao protagonizar 179 notícias de 9 horas e 47 minutos de duração.

O restante top 3 é ocupado por João Cotrim Figueiredo, candidato apoiado pela IL, com 161 notícias de 9 horas e 34 minutos de duração, e Gouveia e Melo, também com 161 notícias mas com menos duração — 9 horas e 29 minutos. Os dados são do serviço Telenews, da MediaMonitor (Grupo Marktest).

Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS-PP, ocupou a quarta posição, protagonizando 138 notícias de 7 horas e 57 minutos de duração e António José Seguro, apoiado pela PS, ficou na quinta posição, com 136 notícias de 7 horas e 54 minutos de duração.

Concluindo a lista presidencial, Catarina Martins, apoiado pelo BE (7 horas e 37 minutos), António Filipe, pelo PCP (7 horas e 18 minutos), e Jorge Pinto, pelo Livre (4 horas e 58 minutos), ocuparam a sexta, sétima e nonas posições. O primeiro-ministro Luís Montenegro ficou em oitavo (5 horas e 38 minutos) e o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro (2 horas e 14 minutos) encerrou a lista dos dez protagonistas em dezembro.

Também segundo a Marktest, durante o mês de dezembro, os três principais canais da televisão portuguesa — RTP1, SIC e TVI — emitiram 224 horas de informação regular, uma quebra mensal de 1,6% e homóloga de 0,1%.

No último mês de 2025 foram para o ar 6.496 peças, menos 2% do que no mês anterior e mais 0.3% que em dezembro de 2024. A duração média das notícias emitidas foi de 2 minutos e 9 segundos, mais 5 segundos do que em novembro.

A RTP1 manteve-se como a estação que emitiu mais notícias, com 2.544 matérias — mais 25 que em novembro –, bem como a que dedicou mais tempo em grelha à informação regular, com mas de 82 horas de duração — menos duas que no mês anterior.