Governo não retira pacote laboral. CGTP discute novas formas de luta
CGTP exige que o Governo retire o pacote de alterações à lei laboral, mas secretário-geral saiu da audiência com o primeiro-ministro convencido de que o Governo não o quer fazer.
O secretário-geral da CGTP disse hoje que “não é objetivo do Governo retirar” as alterações à lei laboral da discussão e indicou que a central sindical vai reunir o seu conselho nacional para discutir novas formas de luta.
À saída da reunião com o primeiro-ministro, o secretário-geral da CGTP relembrou que o intuito da audiência era saber se o Executivo de Luís Montenegro “recua ou não recua no pacote laboral que apresentou ao país” e “a resposta” que obteve foi a de que “não é o objetivo do Governo retirar o pacote laboral de cima da mesa”.
“Isto quer dizer que a luta vai continuar”, acrescentou Tiago Oliveira, indicando que “a CGTP vai reunir o seu conselho nacional na próxima quinta-feira” para “começar a discutir (…) a resposta ao ataque que está em curso ao mundo do trabalho”.
