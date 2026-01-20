Governo não retira pacote laboral. CGTP discute novas formas de luta

O secretário-geral da CGTP disse hoje que “não é objetivo do Governo retirar” as alterações à lei laboral da discussão e indicou que a central sindical vai reunir o seu conselho nacional para discutir novas formas de luta.

À saída da reunião com o primeiro-ministro, o secretário-geral da CGTP relembrou que o intuito da audiência era saber se o Executivo de Luís Montenegro “recua ou não recua no pacote laboral que apresentou ao país” e “a resposta” que obteve foi a de que “não é o objetivo do Governo retirar o pacote laboral de cima da mesa”.

“Isto quer dizer que a luta vai continuar”, acrescentou Tiago Oliveira, indicando que “a CGTP vai reunir o seu conselho nacional na próxima quinta-feira” para “começar a discutir (…) a resposta ao ataque que está em curso ao mundo do trabalho”.