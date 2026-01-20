Infraestruturas

Governo recebe primeira análise ambiental do novo aeroporto. Relatório técnico entregue até 16 de julho

Governo confirmou esta terça-feira que recebeu o primeiro relatório ambiental sobre o novo aeroporto de Lisboa, entregue pela ANA, e destacou que a próxima etapa será o reporte técnico.

O Governo confirmou esta terça-feira que recebeu o primeiro relatório ambiental sobre o novo aeroporto de Lisboa entregue pela ANA – Aeroportos de Portugal. O Ministério das Infraestruturas informou ainda que a próxima etapa deste processo será a entrega do relatório técnico até ao próximo dia 16 de julho.

O relatório técnico, que se seguirá a este primeiro ambiental, corresponde ao “plano diretor” do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) e será elaborado com os contributos dos stakeholders. A fase negocial acontecerá num “momento posterior” à entrega da candidatura completa para o Aeroporto Luís de Camões, que está prevista para janeiro de 2028.

Para o ministro das Infraestruturas e Habitação, é importante cumprir o calendário previsto. “Importa que se cumpra o calendário e que cada etapa seja célere. Mas zelaremos pelo total cumprimento da legislação ambiental aplicável. Sempre com o foco na defesa dos contribuintes e no interesse superior do país”, afirmou Miguel Pinto Luz, num comunicado sobre os próximos passos a cumprir neste processo.

Foi na sexta-feira que a ANA entregou ao Governo o primeiro relatório ambiental sobre o novo aeroporto, cumprindo o calendário definido pelo Governo e o contrato de concessão e, portanto, mais uma etapa na candidatura à construção do Aeroporto Luís de Camões.

Em causa está um documento no qual consta o relatório do local selecionado, que visa a consolidação do local de implantação do NAL no perímetro do Campo de Tiro de Alcochete, e a fundamentação técnica da opção, bem como o estudo de impacte ambiental, cujo objetivo é identificar e avaliar os impactos (diretos e indiretos) da construção e exploração desta infraestrutura.

“Importa salientar que o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) agora apresentado não constitui ainda a versão final a submeter à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), nos termos do Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA). Trata-se de uma versão preliminar, estando a submissão formal à APA programada para o terceiro trimestre de 2026”, recorda o Governo. Só a versão final do relatório será tornada pública.

Entre as entidades envolvidas está a IP – Infraestruturas de Portugal, que é responsável pelo estudo da Linha de Alta Velocidade, e correspondente ligação ferroviária ao aeroporto, e também pela ponte, a Terceira Travessia do Tejo.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Governo recebe primeira análise ambiental do novo aeroporto. Relatório técnico entregue até 16 de julho

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

ANA entregou relatório ambiental do novo aeroporto

André Veríssimo,

Estudo avalia impacto da nova infraestrutura no Campo de Tiro de Alcochete nos recursos hídricos, ruído, sistemas ecológicos, qualidade do ar e saúde das populações.